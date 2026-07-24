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L’auto dei Ghostbusters che sparì due volte

Storie di auto
di Redazione online
Pubblicato 24 luglio 2026

Nata sulla base di una Cadillac Miller-Meteor del 1959, la vettura divenne celebre come mezzo ufficiale degli Acchiappafantasmi nel film del 1984.

auto ghostbusters

UN'AUTO DA FILM

Con la sua carrozzeria imponente, le sirene e le strane apparecchiature montate sul tetto, la Ecto-1 entrò immediatamente nell’immaginario collettivo. Dopo il successo cinematografico, però, uno degli esemplari utilizzati dalla produzione venne abbandonato e lasciato deteriorare per anni. Quella che sembrava ormai destinata a scomparire è stata invece recuperata e sottoposta a un lungo lavoro di restauro. Nel nuovo episodio raccontiamo la nascita, il declino e la sorprendente rinascita dell’auto simbolo di Ghostbusters. Guarda qui sotto il nuovo episodio di alVolante Stories.



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Ritratto di Alexspc79
Alexspc79
24 luglio 2026 - 19:23
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