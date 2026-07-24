L’auto dei Ghostbusters che sparì due volte

UN'AUTO DA FILM

Con la sua carrozzeria imponente, le sirene e le strane apparecchiature montate sul tetto, la Ecto-1 entrò immediatamente nell’immaginario collettivo. Dopo il successo cinematografico, però, uno degli esemplari utilizzati dalla produzione venne abbandonato e lasciato deteriorare per anni. Quella che sembrava ormai destinata a scomparire è stata invece recuperata e sottoposta a un lungo lavoro di restauro. Nel nuovo episodio raccontiamo la nascita, il declino e la sorprendente rinascita dell’auto simbolo di Ghostbusters. Guarda qui sotto il nuovo episodio di alVolante Stories.