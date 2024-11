Tagliando auto: costo, cosa controllano, ogni quanto va fatto

Il tagliando auto è un check-up a cui bisogna sottoporre la nostra macchina periodicamente. Si tratta di un importante servizio di manutenzione finalizzato a garantire il mantenimento di performance elevate e soprattutto la sicurezza.

COS’È IL TAGLIANDO AUTO E COSA PREVEDE

Il tagliando auto comprende un insieme di servizi di manutenzione ordinaria della nostra vettura previsto dalla casa madre e riguarda in particolare gli elementi dell’auto che sono più utilizzati, al fine di prevenirne l’usura e mantenere in efficienza il funzionamento delle parti. In caso di parti malfunzionanti, si provvederà alla loro sostituzione.

I controlli alla base del tagliando sono fortemente raccomandati a intervalli regolari, per assicurare il massimo dell’efficienza durante la guida e soprattutto garantire standard di sicurezza.

DOVE SI FA?

Il tagliando auto è fortemente raccomandato dalla casa madre e può essere fatto presso l’officina della casa produttrice del mezzo, oppure presso l’officina indipendente di fiducia. È indifferente a chi rivolgersi, perché il riferimento normativo è il Regolamento UE n. 461/2010, vigente dal 2002, che stabilisce come la garanzia dell’auto permane anche se si effettua il primo tagliando auto e i successivi presso officine diverse da quelle dei concessionari ufficiali della casa madre del veicolo.

COSA CONTROLLANO: GLI INTERVENTI

Non provvedere al tagliando auto, significa non avere cura del veicolo stesso. Una vettura che non è sottoposta a controlli e verifiche periodiche, è più soggetta a malfunzionamento, parti usurate, scarsa sicurezza durante la guida, con rischi grossi per la propria incolumità e per la propria economia, in caso di interventi più severi da far effettuare al meccanico. Le case automobilistiche fissano scadenze regolari per effettuare queste verifiche e gli specifici interventi. Ma, esattamente, come funziona il tagliando auto? Cosa controllano precisamente?

Dopo un accurato esame visivo della carrozzeria e delle componenti per valutarne l’eventuale stato di usura e la necessità di una sostituzione, si passa ai controlli dei fluidi, tra cui i liquidi del radiatore, dei freni, l’olio motore, il prodotto refrigerante e il prodotto lavavetri, provvedendo al rabbocco dove necessario.

Quindi si passa alla sostituzione dei filtri (olio, aria, abitacolo) e, se presente, anche quello del carburante, che può essere pulito o sostituito.

Successivamente si passa al controllo dello stato dei pneumatici, focalizzandosi in particolare sulla pressione delle gomme. Gli interventi successivi comprendono i controlli della trasmissione, la verifica e l’eventuale sostituzione delle candele, l’efficienza dello sterzo, gli ammortizzatori e le sospensioni, l’impianto frenante, l’impianto di climatizzazione, la marmitta, il controllo delle luci.

Questi sono tutti interventi finalizzati a prevenire eventuali guasti, malfunzionamenti e criticità meccaniche che potrebbero insorgere a macchina ferma o, peggio, durante la guida.

Oltre alle operazioni appena citate, l’officina si occupa di controllare anche altre componenti o accessori indicati espressamente sul libretto di manutenzione dell’auto fornito dalla casa madre: si tratta di elementi che potrebbero essere maggiormente soggetti a usura e quindi necessitano di un controllo frequente e di eventuali sostituzioni.

TAGLIANDO AUTO: QUANDO FARLO E OGNI QUANTO

Come abbiamo scritto in precedenza, il tagliando auto va fatto a intervalli regolari. Non c’è una scadenza fissa, ma i termini per recarsi in officina dipendono prevalentemente dal tempo trascorso dall’acquisto dell’auto o dall’ultimo tagliando fatto o dai chilometri percorsi. Le tempistiche sono indicate sul libretto di manutenzione della vettura, tuttavia sono generalmente identiche per quasi tutte le auto.

Il primo tagliando va effettuato dopo i primi 10-15 mila chilometri, oppure dopo 6-12 mesi dall’acquisto della vettura. Dal secondo tagliando in poi, invece, i controlli si effettuano ogni 2 anni (massimo), oppure ogni 15-20 mila chilometri. Va detto che in alcune auto moderne il momento di andare in officina ci è segnalato dalla centralina elettronica.

Le tempistiche possono essere più lunghe a seconda dei lubrificanti utilizzati: in caso di lubrificanti standard i termini sono quelli sopra indicati, in caso di lubrificanti “Long Life”, si possono attendere anche dai 30 mila ai 50 mila chilometri percorsi prima di sottoporre nuovamente la nostra auto a tagliando.

A ogni modo, come già segnalato, le tempistiche per il tagliando auto sono indicate sul libretto di manutenzione, dove peraltro sono fornite anche le informazioni sulle componenti e gli accessori da controllare.

PRIMO TAGLIANDO AUTO NUOVA: OGNI QUANTO

Quando si acquista un’auto nuova, ci sono delle precise tempistiche da rispettare per il primo tagliando, che generalmente si fa dopo 6-12 mesi dall’acquisto, oppure al raggiungimento di 15-20 mila chilometri. Anche in questo caso le informazioni relative al primo tagliando sono contenute nel libretto di manutenzione.

Il primo tagliando si fa in un periodo relativamente ristretto dall’inizio dell’utilizzo della vettura, per far verificare all’officina relativi problemi dopo il primo periodo di uso.

TAGLIANDO AUTO STORICHE E D’EPOCA

Per quanto riguarda le auto storiche e le auto d’epoca, che dunque abbiano compiuto oltre 20 o 30 anni di età, i tempi del tagliando si accorciano inevitabilmente. Spetterà al meccanico di fiducia valutare, dopo ogni controllo, ogni quando recarsi in officina per effettuare nuove verifiche.

TEMPI: QUANTO DURANO I CONTROLLI?

Quando si va dal meccanico, la prima cosa che si pensa è se bisogna lasciare l’auto e quando sarà possibile venire a riprenderla. Ovviamente, la risposta a questa domanda dipende dall’entità del danno o del problema da risolvere. Ma in caso di tagliando auto quanto tempo ci vuole? Quali sono i tempi di lavorazione previsti in officina?

Generalmente la serie di interventi inclusi nel tagliando auto vanno da un minimo di 4 ore a un massimo di 9 ore. Ovviamente, maggiore è il numero di interventi da compiere o da sostituzioni e ricambi da effettuare, maggiore sarà il tempo di lavorazione.

IL TAGLIANDO AUTO È OBBLIGATORIO?

Il tagliando auto non è obbligatorio, ma è fortemente raccomandato per tutti i motivi che abbiamo descritto nei paragrafi precedenti. Infatti, il tagliando è diverso dalla revisione anche perché quest’ultima è obbligatoria per legge e il primo no.

TAGLIANDO E REVISIONE: DIFFERENZE

Che differenza c’è tra tagliando auto e revisione? Semplicemente, la revisione auto è obbligatoria per legge e il tagliando auto no. Questo significa che la revisione, che va effettuata ogni 2 anni (la prima revisione per un’auto nuovo si fa dopo 4 anni), va eseguita obbligatoriamente, per non andare incontro a sanzioni importanti.

Inoltre, la revisione auto è una verifica completa di conformità del veicolo alle norme del Codice della Strada, mentre il tagliando auto si focalizza prevalentemente sulle parti e le componenti dell’auto più soggette a usura.

TAGLIANDO AUTO PREZZO: QUANTO COSTA?

Il costo del tagliando varia in base al risultato delle operazioni di verifica e se ci sono dei ricambi da fare e delle componenti da sostituire. Sostanzialmente, il prezzo finale del tagliando auto dipende dalle condizioni in cui viene portata la macchina in officina. Un prezzo normale presso la concessionaria della casa produttrice si aggira mediamente tra i 100 € e i 250 €, ma è possibile trovare prezzi differenti (generalmente più bassi) se ci si sposta fuori città e se ci si reca in officine indipendenti (ma pur sempre professionali).

Parlando di tariffa oraria, il prezzo medio presso le officine autorizzate si aggira attorno ai 50-60 € l’ora, mentre il costo medio orario praticato presso le officine indipendenti è quasi dimezzato (20-30 euro l’ora).

TAGLIANDO AUTO ONLINE: COME CALCOLARLO

È possibile calcolare il prezzo del tagliando auto presso le officine autorizzate e indipendenti anche utilizzando diversi strumenti online, che richiedono di inserire il numero della targa e il numero dei chilometri percorsi. A questo punto il calcolatore fa una simulazione indicativa di quanto si andrà a pagare di tagliando.

TAGLIANDO AUTO IN RITARDO, NON FATTO O SCADUTO: COSA SUCCEDE?

Come abbiamo scritto in precedenza, il tagliando auto non è obbligatorio come lo è la revisione. Tuttavia, è raccomandabile farlo per garantire un’efficace manutenzione dell’auto e prevenire problemi e malfunzionamenti. Un altro rischio che si corre, soprattutto in caso di auto nuove, è la perdita della garanzia. Il tagliando auto si deve fare entro i tempi prestabiliti, anche in officine indipendenti autorizzate, entro le scadenze prefissate, altrimenti si perde la garanzia.

Generalmente c’è un margine di tolleranza, quantificato in chilometri percorsi, per quanto riguarda il ritardo, che si attesta attorno ai 500-1000 chilometri in più rispetto a quelli indicati sul libretto.

È DETRAIBILE?

Le spese di manutenzione straordinaria legate all’auto possono essere detratte in alcuni casi particolari.

Sulla detraibilità del tagliando auto emergono alcuni dubbi e c’è molta giurisprudenza in merito. Le correnti di pensiero sono due:

Non detraibile : il tagliando auto rientra nelle operazioni di manutenzione ordinaria, pertanto la spesa sostenuta non è detraibile.

: il tagliando auto rientra nelle operazioni di manutenzione ordinaria, pertanto la spesa sostenuta non è detraibile. Detraibile: Il riferimento è abbastanza recente e riguarda la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 4122/202, secondo la quale le spese di riparazione auto e tutti i costi di manutenzione (senza quindi distingue tra ordinaria e straordinaria) sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi, a condizione che sulla fattura sia indicato il numero di targa e di telaio del veicolo che ha subito l’intervento di riparazione.



GARANZIA

Il tagliando effettuato presso l’officina della casa produttrice del veicolo ha un costo maggiore rispetto a quello praticato presso un’officina indipendente, tuttavia riserva diversi vantaggi, tra cui una possibile estensione della garanzia.

Attenzione: la garanzia non si perde se si ricorre a un’officina indipendente, a patto che:

Il controllo avvenga entro il tempo o i chilometri percorsi prestabiliti;

Eventuali ricambi e parti da sostituire siano originali.

In breve, l’officina meccanica a cui si rivolge deve avere tutte le informazioni necessarie (generalmente indicate sul libretto) per le parti da controllare, e deve essere dotata di strumentazioni efficaci per effettuare tutte le verifiche del caso e praticare un tagliando auto completo.

Riassumendo, affinché la garanzia non si perda, i ricambi devono essere originali, i liquidi da sostituire o rabboccare devono avere le specifiche tecniche indicate dalla casa produttrice e la centralina controllo motore deve disporre di tutti gli aggiornamenti software del caso.

Naturalmente un ricambio non originale costerà di meno rispetto a uno originale, ma bisogna valutare che optando per ricambi non originali si andrà a perdere la garanzia, oltre a eventuali rischi per la sicurezza e la manutenzione dell’auto.

BENZINA, GPL, DIESEL: DIFFERENZE COSTO E CONTROLLI

Il tagliando di un’auto diesel costerà un po’ di più rispetto al tagliando di un’auto alimentata a benzina, semplicemente perché la frequenza dei controlli richiesti è maggiore. Non si tratta di aumenti sproporzionati, ma va detto che il tagliando di un’auto alimentata a gasolio costa di più di un’auto con benzina e di meno rispetto a un’auto Gpl.

Il tagliando auto per i veicoli alimentati a Gpl può arrivare a costare tra i 50 e i 100 euro in più, a causa del maggior numero di controlli da effettuare sui veicoli, in particolare sulle valvole, che “soffrono” di più rispetto a un’auto a benzina o diesel.

TAGLIANDO AUTO IBRIDE

Non ci sono grosse differenze di tempistiche per il tagliando auto ibride rispetto a quelle alimentate a benzina. Cambia solo il tipo di controlli, visto che nel caso delle auto ibride maggiori verifiche saranno attuate sulla parte elettrica e sulla sua efficienza.

Anche il prezzo dovrebbe essere lo stesso, tuttavia è possibile trovare un costo leggermente maggiorato presso alcune case produttrici e officine.

TAGLIANDO AUTO ELETTRICHE

Per saperne di più vai all'articolo dettagliato sul tagliando per le auto elettriche.