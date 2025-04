Mini Countryman usata: pregi e difetti

La seconda generazione della Mini Countryman è un modello di successo, conquistato anche con l’affidabilità. La vettura utilizza gli stessi motori della berlina, ma ha debuttato tre anni dopo, quando i 2.0 (a benzina o a gasolio) non erano più afflitti da fastidiose criticità ai supporti dei cuscinetti di banco dell’albero a gomiti, e il 2.0 diesel era immune dalle noie alla valvola Egr. Tuttavia, quest’ultimo propulsore qualche grattacapo lo ha dato. Per il quattro cilindri a gasolio delle Cooper D e SD, si segnalano spegnimenti improvvisi: un richiamo prevede la sostituzione del sensore dell’albero motore, difettoso.

OCCHIO ALLE PILE DELLA PLUG-IN

Anche la versione ibrida ricaricabile (SE) è stata oggetto di una verifica ufficiale: le batterie di 218 automobili prodotte da marzo ad agosto 2020 rischiavano di andare in cortocircuito e provocare un incendio.

QUALITÀ: QUALCHE “SCIVOLATA”

L’elettronica di bordo dà pochi inconvenienti, anche se sono state segnalate anomalie del Bluetooth, mentre alcuni clienti non perdonano gli scricchiolii provenienti dai rivestimenti delle porte e dal soffitto (in particolare, per gli esemplari dotati del tetto apribile), oltre che dalla parte superiore della plancia.

LA CRONOLOGIA

2016 - Debutta a fine anno con due motori a benzina: un 1.5 a tre cilindri da 136 CV (sotto il cofano della Cooper) e un 2.0 (con un pistone in più) da 192 CV, riservato alla Cooper S. Il diesel è un 2.0 a quattro cilindri da 150 o 190 CV, per la Cooper D e SD (quest’ultima solo con il cambio automatico a otto marce). Tutti i motori sono disponibili in abbinamento alla trazione anteriore o integrale (versioni ALL4). Di serie, per tutte, sei airbag, cerchi in lega, “clima” e barre sul tetto.

2017 - Completano la gamma le varianti meno potenti delle gamme a gasolio (1.5 da 116 CV per la One D) o a benzina (1.5 da 102 CV per la One), entrambe a due ruote motrici. Debuttano anche il 2.0 turbo da 231 CV, riservato alla John Cooper Works ALL4, e l’ibrida plug-in Cooper SE ALL4 da 224 CV: un 1.5 a benzina da 136 CV muove le ruote anteriori, mentre al retrotreno c’è un motore elettrico da 88 cavalli (alimentato con una batteria da 7,6 kWh).

2018 - Esce di produzione, dopo solo un anno, il 2.0 turbo a benzina da 231 cavalli, che equipaggiava la sportiva John Cooper Works.

2019 - Ecco la nuova versione “vitaminizzata” della 2.0 John Cooper Works, solo col cambio automatico: 306 i CV abbinati alla trazione 4x4.

2020 - È tempo di restyling: cambiano le griglie nella parte bassa del fascione anteriore. Il 2.0 della Cooper S passa da 192 a 178 CV ed escono di scena il 1.5 e il 2.0, rispettivamente da 102 e 306 CV (rientrati nel 2021).

I MOTORI

Il 1.5 turbo a benzina non vibra e nemmeno fa sentire il rumore tipico di altri tricilindrici. I 136 CV sono vispi, ben sfruttabili e assicurano il giusto brio. Non elevati i consumi di benzina: i valori medi “ufficiali” sono pari a 18,2 km/l.

Il 1.5 turbodiesel a tre cilindri da 116 CV non è rumoroso (vibra un po' solo in accelerazione) e dà una discreta spinta già dai bassi regimi. Ridotti i consumi medi: 17,4 km/l, nei nostri test, a fronte dei 22,7 omologati.

Il 2.0 turbodiesel ha una bella grinta e un rumore piacevole, e non è assetato. Anche con l'automatico a sette marce, cui si riferiscono i 15,6 km/l in media della nostra prova su strada e i 20,8 di omologazione.



PERCHÉ SÌ

Divano scorrevole

È di serie, e consente di modulare lo spazio per passeggeri e bagagli.

Guida

Piacevole, grazie alla prontezza dello sterzo, alla rapidità del cambio e al limitato coricamento della carrozzeria in curva.

Originalità

L’auto, che si richiama alla Mini del 1959, ha una spiccata personalità.

PERCHÉ NO

Comfort

Le sospensioni piuttosto rigide non filtrano bene pavé, tombini e dossi rallentatori.

Dotazione

Quella di serie è scarsa: si pagano perfino la radio Dab e i tappetini.

Sterzo

È preciso, ma pesante: in fase di manovra e quando si guida a bassa andatura, il servosterzo non è dei più efficaci.



I GUASTI PIÙ FREQUENTI

Le lamentele per gli scricchiolii (più frequenti sino al 2018) interessano i rivestimenti delle porte e il soffitto delle auto col tetto apribile. La marmitta della Cooper S, ben in vista, tende ad assumere, al centro, un’antiestetica colorazione marrone.

Qualche segnalazione per un problema che riguarda, spesso, anche modelli di altre marche: talvolta, il sistema Bluetooth ha difficoltà ad "agganciare" i telefonini. Il rimedio? Bisogna aggiornare il software della centralina.

Sono 1.133 le auto prodotte tra maggio e giugno 2018 e richiamate per sostituire il sensore dell'albero a gomiti, tutte col 2.0 diesel. Per verificare se un esemplare è coinvolto, accedete (numero di targa alla mano) alla sezione richiami del sito Unrae (https://richiami.unraeservizi.com)

Alcune particelle potrebbero essere entrate nella "pila" del sistema ibrido della Cooper SE durante la produzione: quando la batteria è completamente carica, ciò potrebbe causare un cortocircuito all'interno delle celle. C'è stato un richiamo.



QUALE SCEGLIERE?

È un’auto di successo, che mantiene alto il suo valore nel tempo. Piacciono sia le versioni più tranquille sia quelle più sportive, e perfino l’ibrida Cooper SE (l’unica poco diffusa in Italia) è davvero ambita, specie al Nord.

La maggior parte delle vetture usate in vendita hanno il motore diesel, il cambio automatico e la trazione anteriore. Comunque, trovano in fretta un compratore anche le integrali ALL4. La tassa di possesso della 1.5 turbo a tre cilindri a benzina (in base all’aliquota nazionale più diffusa) è di 258 euro.

