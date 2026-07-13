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Auto rubata? La denuncia si fa anche via web

Legge e burocrazia
di Redazione online
Pubblicato 13 luglio 2026

È possibile denunciare online il furto dell'auto in pochi minuti, evitando di fare code in caserma: l’atto andrà però formalizzato di persona entro 48 ore.

furto auto antifurto

PROCEDURA SNELLA

Il furto dell’auto è un incubo per ogni automobilista, a cui segue immediatamente una trafila burocratica decisamente stressante. Tra lo shock del momento e la fretta di attivare l’assicurazione, c’è però uno strumento digitale che può farvi risparmiare tempo prezioso: la pre-denuncia online

Grazie ad esso, si potrà risparmiare tempo (almeno inizialmente), mentre le forze dell’ordine potranno attivarsi subito per cercare l’auto rubata: in questo caso le tempistiche sono fondamentali, visto che le possibilità di ritrovare un veicolo rubato diminuiscono con il passare del tempo. Ecco come funziona.

POLIZIA E CARABINIERI

La pre-denuncia è un servizio messo a disposizione dalle forze dell’ordine, sia sul portale della Polizia di Stato sia su quello dei Carabinieri. Permette di avviare la pratica di denuncia comodamente da casa, compilando i dati richiesti tramite smartphone o computer. 

Il primo passo consiste nell’accedere al servizio sul sito istituzionale scelto (“Denuncia online” per la Polizia, “Denuncia vi@ web” per i Carabinieri), autenticandosi in modo sicuro tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica.

Una volta dentro il sistema, sarà necessario inserire tutti i dettagli identificativi dell’auto, come il modello, la targa, il numero di telaio, il colore ed eventuali segni particolari, tenendo a portata di mano una copia della carta di circolazione. Sarà poi necessario specificare il luogo esatto e la finestra temporale in cui è avvenuto il furto. 

Infine, il sistema chiederà di selezionare la stazione dei Carabinieri o il commissariato di Polizia (in questo caso, per il momento, è il servizio è attivo in via sperimentale in alcuni centro del Lazio) dove preferite recarvi per concludere la pratica.

NON SOSTITUISCE LA DENUNCIA DI PERSONA

Infatti, è fondamentale sottolineare che la pre-denuncia online non sostituisce l’atto formale. Ha il valore di una sorta di bozza avanzata che velocizza le operazioni successive, ma da sola non è sufficiente per attivare le tutele legali o il risarcimento assicurativo. 

Infatti, una volta inviata la pre-denuncia, il sistema genera una ricevuta e un codice identificativo, e a questo punto l’atto va validato di persona.

Presentandosi all’ufficio scelto con il codice ottenuto, si avrà una priorità d’accesso e l’agente di turno dovrà semplicemente recuperare dal sistema i dati già inseriti, stamparli e farli firmare. 

Attenzione però ai tempi, perché la validazione della pre-denuncia deve avvenire tassativamente entro 48 ore dall’invio telematico, altrimenti la pratica online scade e bisognerà rifare tutto da capo allo sportello.



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Ritratto di Blueyes
Blueyes
13 luglio 2026 - 16:23
1
Mah, mi sembra solo una duplicazione di cose da fare. Fai tutto online...ma stampa tutto e vai negli uffici fisici per archiviare, timbrare e firmare tutto. Deve cambiare la mentalità sugli adempimenti e non sta accadendo.
Ritratto di MXcinquista
MXcinquista
13 luglio 2026 - 16:32
2
Una delle poche volte che il digitale potrebbe veramente venirci incontro, siamo ancora costretti a farci martoriare i mar0n1 andando in uffici pubblici per svolgere mansioni che con un software che potrebbe scrivere mio nipote si potrebbero evadere comodamente da casa. Orrendo
Ritratto di Al Volant
Al Volant
13 luglio 2026 - 16:42
Stiamo regredendo.. "Imprenditori" che vedono lo smartworking come il male assoluto, e questa cosa si sta diffondendo... Quindi per giustificare la negazione dello smart working anche alle forze dell'ordine ( la cui metà non è impiegabile più in strada) , fanno questi sistemi inutili per favedere che si fa on line, ma di fatto è letteralmente una presa per i fondelli.. Che poi solo nel lazio, ma che le date a fare ste notizie

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