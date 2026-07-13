Auto rubata? La denuncia si fa anche via web

PROCEDURA SNELLA

Il furto dell’auto è un incubo per ogni automobilista, a cui segue immediatamente una trafila burocratica decisamente stressante. Tra lo shock del momento e la fretta di attivare l’assicurazione, c’è però uno strumento digitale che può farvi risparmiare tempo prezioso: la pre-denuncia online.

Grazie ad esso, si potrà risparmiare tempo (almeno inizialmente), mentre le forze dell’ordine potranno attivarsi subito per cercare l’auto rubata: in questo caso le tempistiche sono fondamentali, visto che le possibilità di ritrovare un veicolo rubato diminuiscono con il passare del tempo. Ecco come funziona.

POLIZIA E CARABINIERI

La pre-denuncia è un servizio messo a disposizione dalle forze dell’ordine, sia sul portale della Polizia di Stato sia su quello dei Carabinieri. Permette di avviare la pratica di denuncia comodamente da casa, compilando i dati richiesti tramite smartphone o computer.

Il primo passo consiste nell’accedere al servizio sul sito istituzionale scelto (“Denuncia online” per la Polizia, “Denuncia vi@ web” per i Carabinieri), autenticandosi in modo sicuro tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica.

Una volta dentro il sistema, sarà necessario inserire tutti i dettagli identificativi dell’auto, come il modello, la targa, il numero di telaio, il colore ed eventuali segni particolari, tenendo a portata di mano una copia della carta di circolazione. Sarà poi necessario specificare il luogo esatto e la finestra temporale in cui è avvenuto il furto.

Infine, il sistema chiederà di selezionare la stazione dei Carabinieri o il commissariato di Polizia (in questo caso, per il momento, è il servizio è attivo in via sperimentale in alcuni centro del Lazio) dove preferite recarvi per concludere la pratica.

NON SOSTITUISCE LA DENUNCIA DI PERSONA

Infatti, è fondamentale sottolineare che la pre-denuncia online non sostituisce l’atto formale. Ha il valore di una sorta di bozza avanzata che velocizza le operazioni successive, ma da sola non è sufficiente per attivare le tutele legali o il risarcimento assicurativo.

Infatti, una volta inviata la pre-denuncia, il sistema genera una ricevuta e un codice identificativo, e a questo punto l’atto va validato di persona.

Presentandosi all’ufficio scelto con il codice ottenuto, si avrà una priorità d’accesso e l’agente di turno dovrà semplicemente recuperare dal sistema i dati già inseriti, stamparli e farli firmare.

Attenzione però ai tempi, perché la validazione della pre-denuncia deve avvenire tassativamente entro 48 ore dall’invio telematico, altrimenti la pratica online scade e bisognerà rifare tutto da capo allo sportello.