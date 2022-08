Bollo auto Toscana 2022: calcolo, pagamento e verifica online. La guida

Il pagamento del bollo auto è un appuntamento annuale che i proprietari di auto e moto devono ricordare per non incappare in sanzioni. Calcolare l’importo della tassa automobilistica è un procedimento piuttosto semplice, che si può effettuare online o manualmente: in entrambi i casi, tuttavia, è necessario conoscere alcuni dati che influenzano l’ammontare della tassa, vale a dire, il tipo di veicolo, alcuni parametri tecnici, la tipologia di utilizzo e lo scopo del mezzo. A ogni modo, l’importo della tassa nella Regione Toscana non può essere più basso di 23,12 €.

L’importo della tassa si bassa sulla potenza massima del motore (kW), dato indicato sulla carta di circolazione: una volta trovato questo valore, bisognerà moltiplicarlo per gli importi associati alla categoria di veicolo di nostra proprietà che ora riporteremo nella tabella seguente, ovvero il tariffario vigente dal 1° gennaio 2022 della Regione Toscana.

Auto a uso promiscuo Classificazione Euro Fino a 100 kW (importo per ogni kW) Oltre 100 kW (importo per ogni kW) Pagamento annuale Pagamento frazionato Pagamento annuale Pagamento frazionato 0 3,47 € 3,57 € 5,45 € 5,56 € 1 3,35 € 3,45 € 5,37 € 5,42 € 2 3,23 € 3,33 € 5,08 € 5,24 € 3 3,12 € 3,21 € 4,91 € 5,05 € 4-5-6 2,71 € 2,79 € 4,26 € 4,39 € Motocicli oltre 50 cc. Classificazione Euro Fino a 11 kW Oltre 11 kW 0 31,46 € +1,96 € per ogni kW 1 27,83 € +1,50 € per ogni kW 2 25,41 € +1,16 € per ogni kW 3 e successive 23,12 € +1,02 € per ogni kW Autobus Pagamento annuale Pagamento frazionato 3,39 € 3,50 € Autoveicoli speciali (eccetto autocaravan) Pagamento annuale Pagamento frazionato 0,49 € 0,50 € Ciclomotori, Rimorchi speciali Tassa fissa 23,12 € Quadricicli leggeri (fino a 50 cc) Minicar Tassa fissa 57,75 €

Per scaricare il tariffario della Regione Toscana relativo al bollo auto 2022, clicca QUI.

COME CALCOLARE L’IMPORTO DIRETTAMENTE ONLINE?

A questo punto ci si può chiedere se sia possibile conoscere l’importo della tassa automobilistica in anticipo, ovvero se sia possibile calcolarlo. La risposta è affermativa e si può fare anche semplicemente online. È sufficiente recarsi sul sito dell’ACI, andare nella sezione Bollo Auto e cliccare su Calcolo del Bollo e del Superbollo. Verremo reindirizzati a una pagina nella quale ci saranno chiesti alcuni dati:

Tipo di pagamento

Tipo di veicolo

Regione di residenza dell’intestatario

Targa



A differenza del calcolo del bollo per la Regione Lombardia, se si è residenti in Toscana non sarà necessario inserire altri dati. Basterà cliccare su Calcola e avremo il nostro importo. Questo è il modo migliore per calcolare l’importo della tassa automobilistica in base alla targa del veicolo.

CALCOLO IMPORTO BOLLO AUTO 2022 IN BASE AI KW E AI CAVALLI

C’è un altro modo, un po’ meno rapido, per calcolare l’importo del bollo auto: per effettuare questa operazione ci servono i kW della nostra auto, informazione che possiamo trovare sulla carta di circolazione. Seguendo le indicazioni redatte nella tabella redatta in precedenza, avremo il nostro importo. Se ad esempio abbiamo un’auto Euro 6 con potenza 110 KW, andremmo a pagare ogni anno 468,60 euro.

Lo stesso procedimento può essere effettuato conoscendo i cavalli della nostra auto, ma occorre fare un’operazione in più, ovvero convertire i cavalli in kW. L’operazione è molto semplice: sarà sufficiente dividere i cavalli del mezzo per 1,35962: più semplicemente, possiamo arrotondare a 1,36, perché la differenza è così marginale che non va a influire sull’importo. In questo modo, se abbiamo un’auto da 150 CV vanterà una potenza di 110 kW.

CALCOLO BOLLO AUTO IN BASE A MARCA, MODELLO E SENZA SAPERE LA TARGA

Si può calcolare il bollo auto conoscendo solamente la marca e il modello dell’auto? E senza sapere la targa? Sì, in entrambi i casi, ma ci serviranno sempre due dati per effettuare l’operazione: la classe Euro alla quale appartiene il veicolo e la potenza espressa in kW.

PAGAMENTO BOLLO AUTO TOSCANA

Come scritto sul sito ufficiale della Regione Toscana, a partire dal 28 febbraio 2021, il bollo auto può essere pagato tramite i seguenti canali:

Piattaforma regionale dei pagamenti IRIS

Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al circuito PagoPA e reti a essi aderenti (delegazioni ACI, tabaccherie, uffici postali…)



Non sono accettati pagamenti effettuati presso gli uffici postali con bollettino diverso dal modello specifico Bollettino Postale PA. Inoltre, i costi di transazione, se esistenti, sono stabiliti dal gestore del circuito.

QUANDO BISOGNA PAGARE IL BOLLO AUTO?

Il bollo auto va pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della scadenza. Pertanto, se il bollo auto scade a dicembre 2022, andrà pagato entro il 31 gennaio 2023.

In caso di nuova immatricolazione, la tassa andrà versata entro l’ultimo giorno del mese in cui questa è avvenuta. Se però l’immatricolazione dovesse avvenire negli ultimi 10 giorni del mese, allora l’imposta potrà essere pagata entro l’ultimo giorno del mese successivo.

SCADENZA PAGAMENTO, COME EVITARE SANZIONI

Se non si paga il bollo auto, si può andare incontro a una sanzione pecuniaria importante, pari al 30% dell’importo dovuto, a cui vanno aggiunti gli interessi per ogni semestre di ritardo. Se non si paga il bollo auto per 3 anni consecutivi e si viene scoperti, oltre alla sanzione sopra descritta, segue anche la richiesta da parte della Regione della cancellazione d’ufficio del veicolo dall’archivio nazionale dei veicoli e del PRA.

Se non si paga il bollo auto, si può ricorrere al ravvedimento operoso, che consente di pagare la sanzione in modalità ridotta, in base alla tempistica di pagamento.

Entro 15 giorni dalla scadenza : 0,1% per ogni giorno di ritardo;

: 0,1% per ogni giorno di ritardo; Dal 16° al 30° giorno : 1,50%;

: 1,50%; Dal 31° al 90° giorno : 1,67%;

: 1,67%; Dal 91° giorno a 1 anno : 3,75%;

: 3,75%; Da 1 a 2 anni : 4,29%;

: 4,29%; Oltre 2 anni: 5%.



PRESCRIZIONE BOLLO AUTO: DA QUANDO DECORRE

La prescrizione del bollo auto avviene dopo 3 anni dalla scadenza, e più precisamente dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui doveva essere versata la tassa. L’unico modo per interrompere la prescrizione e far ripartire tutto daccapo è l’avviso di accertamento che dovrà essere notificato al trasgressore.

BOLLO AUTO TOSCANA: COME RICHIEDERE INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO

Per informazioni sul bollo auto in Toscana, è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: tasseauto@regione.toscana.it.

Gli utenti toscani possono anche chiamare il numero di telefono 055 390 0210 per richiedere assistenza e altre informazioni sulla tassa automobilistica. Il numero è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

VERIFICA PAGAMENTO BOLLO AUTO TOSCANA: COME FARE

La Regione Toscana ha pensato a un servizio molto utile per semplificare i rapporti con i cittadini in merito alla gestione tributaria. Il Portale Tassa Auto, infatti, è una piattaforma sulla quale i cittadini toscani potranno verificare la propria posizione tributaria riguardo al bollo auto e avere ulteriori informazioni. Per accedere al portale è necessario possedere SPID, CNS o CIE.

Per verificare se il bollo auto è stato pagato e si è in regola con i pagamenti, ci si può recare presso un ufficio ACI o un’agenzia di pratiche auto, oppure utilizzare lo strumento di calcolo del bollo auto sul sito ACI (che permette anche di verificare la prossima scadenza) o sul sito dell’Agenzia delle Entrate (sezione Pagamenti > Bollo auto > Calcolo del bollo con la formula completa).

SOSPENSIONE BOLLO AUTO TOSCANA: PERCHÉ NON SI PUÒ FARE?

Il bollo auto è una tassa che va pagata obbligatoriamente ogni anno, anche se non si usa l’auto. È una imposta di proprietà, per cui è indipendente dall’utilizzo o meno del veicolo. Anche se l’auto sta ferma un anno in garage, il bollo auto andrà comunque pagato. Non è possibile sospendere il versamento della tassa automobilistica: l’unico modo esistente è quello di affidare la vettura a un concessionario in conto vendita, ma affinché questa modalità sia valida, è necessario che il veicolo sia iscritto in un registro speciale da parte del commerciante.

ESENZIONE BOLLO AUTO TOSCANA: I CASI

La Regione Toscana informa che sono previste esenzioni dal pagamento del bollo auto e inoltre sono vigenti anche alcune agevolazioni, che influiscono sul pagamento tramite riduzioni tariffarie e sconti.

Non devono pagare il bollo auto:

Persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti , proprietari di veicoli adattati per la guida o il trasporto in base alla disabilità motoria. Tali adattamenti dovranno essere prescritti da un’apposita Commissione Medica, essere annotati sulla patente speciale e indicati sulla carta di circolazione.

, proprietari di veicoli adattati per la guida o il trasporto in base alla disabilità motoria. Tali adattamenti dovranno essere prescritti da un’apposita Commissione Medica, essere annotati sulla patente speciale e indicati sulla carta di circolazione. Portatori di handicap in situazione di gravità (riferimento: art. 3, comma 3 della Legge 104/1992), o invalidi gravi , affetti da patologia o da pluriamputazioni che comportano una grave limitazione della capacità di deambulazione.

(riferimento: art. 3, comma 3 della Legge 104/1992), o , affetti da patologia o da pluriamputazioni che comportano una grave limitazione della capacità di deambulazione. Persone affette da cecità assoluta o parziale o ipovedenti gravi o affetti da sordità.

o affetti da sordità. Persone affette da handicap psichico o mentale di gravità con indennità di accompagnamento.



Alcuni chiarimenti sui casi sopra riportati: l’esenzione spetta solo nel caso in cui la situazione di disabilità è riconosciuta in modo permanente e non abbia perciò bisogno di revisione periodica. L’esenzione riguarda il soggetto con handicap o disabilità, oppure il proprietario del veicolo che lo ha fiscalmente a carico.

Auto e moto d’epoca, ovvero che abbiano compiuto 30 anni dalla loro costruzione.

Veicoli adibiti ad ambulanze di trasporto, trasporto di organi e sangue, servizio di protezione civile, trasporto di persone in determinate condizioni, di proprietà di organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale, Onlus, Enti Locale, Asl.



Inoltre, è prevista una esenzione quinquennale per i veicoli con motore elettrico.

Andiamo ora a vedere le agevolazioni previste dalla Regione Toscana, ovvero a quali veicoli è applicato uno sconto sull’importo della tassa automobilistica:

Auto e moto d’interesse storico e collezionistico : riduzione 50%;

: riduzione 50%; Veicoli a uso promiscuo alimentati a GPL o metano e veicoli con motore elettrico (questi ultimi dopo il quinquennio di esenzione): riduzione 75%.



Per maggiori informazioni, ecco la guida aggiornata sul bollo auto 2022.