Gasolio 100% bio: quali prospettive?

DALLE PIANTE AL MOTORE - Eni ha già reso disponibile per l’erogazione, in 50 stazioni di servizio (vedi elenco più in basso), un biocarburante per motori diesel Eni HVOlution che sarà poi disponibile in 150 punti vendita entro marzo. Il nome di questo prodotto deriva dalla sigla HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, olio vegetale idrogenato), un acronimo che fa capire come la materia prima venga da residui di lavorazione dell’industria agricola e oli vegetali raccolti da colture non in competizione con la filiera alimentare. Quest’ultima specificazione è molto importante perché la produzione di biomassa per i carburanti non deve sottrarre spazio alle colture destinate all’alimentazione. In questo senso Greenpeace già anni fa aveva messo in guardia dal possibile impatto che le coltivazioni destinate ai biocarburanti potevano avere sull’agricoltura destinata al consumo umano e animale (qui per saperne di più).

RAFFINAZIONE ONNIVORA - In quest’ottica Eni comunica che “è in grado di offrire ai propri clienti questo innovativo biocarburante grazie all’investimento realizzato a partire dal 2014 con la trasformazione delle raffinerie di Venezia e Gela in bioraffinerie, che dalla fine del 2022 sono divenute inoltre palm oil free. La tecnologia Ecofining permette poi di trattare un ampio ventaglio di materie prime vegetali di scarto e olii non edibili per produrre biocarburante HVO del quale Eni Sustainable Mobility è il secondo produttore in Europa”. I biocarburanti avanzati come Eni HVOlution sono uno degli strumenti per contenere le emissioni di CO2 nel settore dei trasporti e l’Unione Europea ne promuove l’utilizzo attraverso direttive quali la RED II. A differenza dei biocarburanti tradizionali che derivano da colture in competizione con l’uso alimentare, quelli avanzati trattano scarti o colture che non sottraggono terreno all’agricoltura, come paglia, glicerina grezza, gusci, sfalci agricoli e forestali e rifiuti organici della raccolta differenziata.

IL GIRO DELLA CO2 - L’Eni HVOlution è un biocarburante composto al 100% da HVO puro, con quest'ultimo già aggiunto, in percentuale del 15%, nel gasolio Eni Diesel + attualmente erogato da più di 3.500 stazioni di servizio in Italia. L’HVOlution, che è HVO al 100%, è già stato utilizzato da diversi clienti in veicoli per la logistica e per la movimentazione dei passeggeri a ridotta mobilità in ambito aeroportuale. I biocarburanti sono considerati CO2 neutral perché bruciando reimmettono nell’atmosfera l’anidride carbonica usata dalle piante nella loro crescita. La fotosintesi clorofilliana genera energia tramite la clorofilla e questa serve per trasformare l'anidride carbonica assorbita dall'aria in zuccheri e carboidrati. La produzione dei biocarburanti trasforma quindi in idrocarburi la CO2 fissata nei tessuti dei vegetali e quindi non si ha estrazione di composti del carbonio dal sottosuolo ma la trasformazione di quelli che sono già nell’atmosfera. I biocarburanti hanno inoltre il vantaggio di non contenere metalli pesanti e altre sostanze nocive che sono invece presenti nel petrolio.

QUESTIONE DI “G” - I biocarburanti non sono tutti uguali, con quelli di prima generazione - G1 - ottenuti direttamente dalle piante, per esempio trattando zucchero, amido, oli e grassi vegetali. Il biocarburante di seconda generazione G2 utilizza biomasse quali residui forestali, paglia, bagassa (è il residuo della macinazione e spremitura della canna da zucchero e colture dedicate non alimentari rapido accrescimento. Il biocarburante di terza generazione (G3) è in fase sperimentale e usa biomasse acquatiche, per esempio alghe autotrofe che funzionano per fotosintesi. I carburanti G1 sono visti come problematici perché il loro impatto ambientale è incerto, la loro disponibilità è limitata ed è in ‘competizione’ con le coltivazioni alimentari. I G2 appaiono invece promettenti perché le biomasse dalle quali derivano costano meno di quelle per i G1 e la loro produzione, basandosi su scarti vegetali, richiede meno energia e acqua con un bilancio dei gas serra più favorevole.

IN NOME DELLA SOSTENIBILITÀ - Tenendo a mente queste criticità Eni ha siglato accordi e partnership che permettono di valorizzare gli scarti e i rifiuti utilizzandoli come materie prime per la produzione di biocarburanti quali l’HVOlution. Le controparti sono diversi paesi africani quali Kenya, Mozambico e Congo e nei quali l’azienda sta sviluppando degli agri-hub. Questi ‘poli produttivi’ sfruttano terreni marginali e aree degradate non in competizione con la filiera alimentare; la loro attività creerà inoltre opportunità di lavoro sul territorio. Dal Kenya è arrivato nella bioraffineria di Gela, poco tempo fa, il primo carico di olio vegetale prodotto nell’agri-hub di Makueni mentre a Venezia è arrivato un primo lotto di olii di frittura esausti. L’obiettivo è di coprire il 35% dell’approvvigionamento delle bioraffinerie Eni entro il 2025.

BIOCARBURANTI, QUALI PROSPETTIVE? - Il bilancio delle emissioni di gas serra, che tiene conto di coltivazione, trasporto e conversione, mostra per i biocarburanti G1 una riduzione dal 45% al 60% rispetto ai combustibili fossili. La seconda generazione è ancora più efficiente con una riduzione che va dal 70% al 95% e questo è importante per diminuire la CO2 complessiva del ciclo-vita di un veicolo (qui per saperne di più). Per quanto riguarda i costi di produzione, quelli dei G2 sono ancora superiori a quelli ex combustibili fossili (dal 20% al 50%), ma siamo molto vicini alla fattibilità economica del settore.

NON PER TUTTI I MOTORI - I biocarburanti non sono adatti a tutti i motori e, come dichiarato da Laurent di Vito, responsabile vendite e nuove energie di Cummins (noto produttore di motori diesel per macchine e camion), essi “tendono a degradarsi nel tempo, il che pone problemi in termini di filtrazione, usura dei sistemi di iniezione, manutenzione di filtri e serbatoi, contengono batteri che possono creare composti acidi che possono danneggiare alcuni componenti: è quindi necessario adattare il motore al loro impiego”. In questo senso è possibile verificare la compatibilità all’utilizzo di HVOlution, prodotto EN 15940 (XTL), sul libretto di manutenzione della propria vettura. Un vantaggio dei biocarburanti è nel loro poter essere creati un po’ ovunque, a condizione che ci sia abbondanza di acqua. Si ritiene comunque che i biocarburanti non potranno mai raggiungere una produzione tale da coprire una quota apprezzabile dei consumi automobilistici: uno sbocco più adatto potrebbe essere quello dei trasporti aerei o ferroviari.

