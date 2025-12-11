Bollo auto Regione Lombardia 2026: scadenza, calcolo e domiciliazione

Il bollo auto è una tassa che ogni anno pagano i proprietari dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) ed è gestita dalle Regioni e dalle Province Autonome di Bolzano e Trento, e in due regioni (Friuli Venezia Giulia e Sardegna) dall’Agenzia delle Entrate. In Lombardia, pertanto, il bollo auto è di competenza della Regione e proprio sul sito della Regione Lombardia è possibile capire come si calcola l’importo dell’imposta. Il calcolo della tassa è relativo ai 12 mesi e dipende da alcuni fattori che riguardano il veicolo:



Sul sito della Regione è possibile anche consultare il tariffario attualmente vigente. Andiamo a vedere quanto si paga in base alla tipologia di veicolo, ai kW e alle classificazione Euro.

Auto a uso promiscuo Classificazione Euro Fino a 100 kW (importo per ogni kW) Oltre 100 kW (importo per ogni kW) 0 3 € 4,50 € 1 2,90 € 4,35 € 2 2,80 € 4,20 € 3 2,70 € 4,05 € 4-5-6 2,58 € 3,87 € Motocicli oltre 50 cc. Classificazione Euro Fino a 11 kW Oltre 11 kW 0 26 € +1,70 € per kW totali 1 23 € +1,30 € per kW totali 2 21 € +1 € per kW totali 3 e successive 20 € +0,88 € per kW totali Autobus Per ogni kW 2,94 € Autoveicoli speciali (eccetto autocaravan) Per ogni kW 0,43 € Rimorchi speciali con massa uguale o superiore a 3,5 t Tassa fissa 25 € Autocaravan Per ogni kW 1 €

La Regione Lombardia applica anche riduzioni tariffarie alla presenza di determinate condizioni, che vedremo nei paragrafi seguenti. Per scaricare il tariffario della Regione Lombardia, clicca qui.

COME CALCOLARE E PAGARE L’IMPORTO ONLINE

Dalla web app PagoBollo , inserendo la targa del veicolo e i dati del proprietario

, inserendo la targa del veicolo e i dati del proprietario Da IO , l'app dei servizi pubblici

, l'app dei servizi pubblici Dal Portale Pagamenti di Regione Lombardia

di Regione Lombardia Dal sito dell'ACI.

SCADENZA E PAGAMENTO BOLLO AUTO 2025

La tassa automobilistica è valida per un periodo di 12 mesi e va pagata nel mese successivo a quello di scadenza. Facendo un esempio pratico, se il bollo scade ad agosto, la tassa andrà pagata entro l’ultimo giorno del mese successivo, quindi entro il 30 settembre.

Una volta pagato il bollo auto, viene emessa una ricevuta, che andrà conservata per 3 anni. Non c’è bisogno di esporre la ricevuta sull’auto o di averla con sé.

BOLLO AUTO: DOMICILIAZIONE BANCARIA IN LOMBARDIA

In caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria, si prevede uno sconto sull’importo della tassa del 15% (trattasi praticamente di 2 mensilità). La riduzione tariffaria non è prevista per targhe prova, per tassa di circolazione e per i soggetti a cui sono intestati oltre 50 veicoli.

Lo sconto è applicato automaticamente: non va quindi rinnovato. Decade solo nel momento in cui si revoca la modalità di pagamento tramite domiciliazione presso il proprio istituto bancario, cosa che si può fare in qualsiasi momento. Lo sconto riguarda anche la commissione per l’addebito, che equivale a 1 euro.

Bollo auto: pagamento via domiciliazione bancaria, chi può farlo?

Lo sconto del 15% sul pagamento del bollo auto si applica solo a chi paga tramite domiciliazione bancaria. I soggetti che possono aderire a questo tipo di riduzione tariffaria sono:

Cittadini residenti in Lombardia o iscritti all’AIRE, proprietari di uno o più veicoli;

Cittadini residenti in Lombardia o iscritti all’AIRE, locatari del veicolo (se il contratto decorre dal 1° gennaio 2017);

Cittadini che pagano per conto di un parente proprietario o locatario del veicolo;

Imprese o Enti Locali proprietari o locatari di non più di 50 veicoli (oltre la proprietà di 50 veicoli, si può attivare il pagamento cumulativo, con una riduzione tariffaria del 10%).



Pagamento bollo auto cointestata tramite domiciliazione: come funziona

Se il veicolo è cointestato, chi deve effettuare la richiesta di pagamento tramite domiciliazione bancaria? Questo compito spetterà alla persona che per prima è indicata sulla carta di circolazione.

COME SI FA LA DOMICILIAZIONE ONLINE

Per richiedere il pagamento del bollo auto tramite domiciliazione bancaria, è necessario accedere all'Area Personale Tributi del sito della Regione con Spid o CIE, andare alla sezione "Domiciliazione" e seguire la procedura guidata.

Quando scatta l’addebito su conto corrente? La domiciliazione inizierà subito se il modulo arriva a Regione Lombardia entro il giorno 15 del mese precedente a quello in cui deve essere pagato il bollo. In sostanza, riportando l’esempio di prima, se il nostro bollo auto va pagato entro il 31 settembre, entro il 15 agosto il modulo dovrà essere pervenuto alla Regione.

In questo caso l’addebito sul conto corrente scatta dalla prima scadenza se il modulo sarà ricevuto entro la fine del mese precedente rispetto a quello in cui deve essere effettuato il pagamento.

REVOCA DOMICILIAZIONE BOLLO AUTO: QUANDO VA RICHIESTA

Come scritto in un paragrafo precedente, la revoca della domiciliazione bancaria può avvenire in qualsiasi momento, a patto che avvenga entro il mese prima rispetto a quello del pagamento.

La revoca può essere automatica o richiesta dal soggetto intestatario del veicolo. È automatica nei seguenti casi:

Veicolo venduto , rubato o consegnato al demolitore (l’evento deve essere registrato al PRA);

, rubato o consegnato al demolitore (l’evento deve essere registrato al PRA); Diritto esenzione bollo auto riconosciuto;

Trasferimento di residenza in un’altra Regione (se ciò avviene poco prima della scadenza, conviene comunque fare richiesta).



La revoca del mandato va richiesta nei seguenti casi:

Spostamento domiciliazione su un nuovo conto corrente (mantenendo aperto quello vecchio);

Reimmatricolazione dell’auto e conseguente cambio di targa;

Trasferimento di residenza in un’altra Regione.



La revoca non è necessaria nei seguenti casi:

Portabilità del conto corrente (ovvero, tutto quello che si trovava nel vecchio corrente da chiudere viene trasferito in quello nuovo);

Modifica coordinate della banca.



REVOCA DOMICILIAZIONE BOLLO AUTO: COME SI FA

Per richiedere la revoca della domiciliazione bancaria, che impedirebbe il pagamento automatico ogni anno del bollo auto, è necessario recarsi presso la filiale della propria banca, oppure eseguire la procedura online, accedendo all’Area Personale Tributi sul sito della Regione Lombardia, accedendo tramite SPID, CIE o CNS.

RATEIZZAZIONE BOLLO AUTO LOMBARDIA: SI PUÒ FARE?

Il bollo auto è una tassa che generalmente non viene rateizzata e si paga in un’unica soluzione. Tuttavia, esiste un modo per pagarla a rate (molto ravvicinate a dire il vero): PayPal, che è un servizio di pagamento accettato da PagoPA. Se si è titolare di un conto PayPal con associata una carta, è possibile scegliere l’opzione Paga in 3 rate: la prima rata sarà pagata immediatamente, mentre le due restanti saranno pagate in parti uguali nei due mesi successivi. Pertanto, se il pagamento del bollo scade il 30 settembre e si sceglie l’opzione Paga in 3 rate di PayPal, si pagherà la prima rata a settembre e le altre due rispettivamente a ottobre e novembre. È bene precisare che questa modalità è soggetta ad approvazione.

Un altro modo per rateizzare il pagamento del bollo prevede però un esborso supplementare e una eventualità che non dovrebbe accadere: non pagare il bollo auto alla scadenza. Se succede questo, significa che si ha a che fare con un debito tributario e quindi si dovranno pagare le relative sanzioni e interessi di mora.

Come descritto chiaramente sul sito della Regione, tuttavia, ai sensi del decreto n. 466 del 17 gennaio 2020, si possono rateizzare debiti tributari di importo superiore a 2.000 € da estinguere entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è costituita l’obbligazione, oppure per i quali si sia ricevuto un avviso di accertamento o una ordinanza-ingiunzione, e in quest’ultimo caso l’importo non conta.

Nel primo caso l’adesione andrà effettuata entro 20 giorni dal mese di scadenza del pagamento, mentre nel secondo entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto di contestazione.

COME ADERIRE ALLA RATEIZZAZIONE DEL BOLLO AUTO IN LOMBARDIA

Come spiega la Regione, per ogni singola posizione tributaria, il contribuente dovrà inoltrare online alla Regione la comunicazione, accedendo all’Area Personale Tributi, quindi cliccando su Collegamenti Rapidi > Rateizzazione > Nuova domanda. La modalità di pagamento avviene tramite domiciliazione bancaria.

Dopo l’invio della comunicazione, il soggetto riceverà una mail di presa in carico dalla PEC tributi@pec.regione.lombardia.it.

Per quanto riguarda gli importi e il numero massimo delle rate, da 2.000 € in su, si va da un minimo di 15 rate massimo a un massimo di 72 rate. Nel caso di notifiche di avvisi di accertamento o di ordinanza-ingiunzione, si parte da un minimo di 6 rate, per importi fino a 500 euro, fino a un massimo di 72 rate per importi sopra i 50.000 euro.

SCADENZA PAGAMENTO: COME EVITARE SANZIONI

Ricapitolando, il bollo auto è una tassa automobilistica che ha validità 12 mesi e quindi deve essere pagata ogni anno, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui la tassa è scaduta. In caso di nuova immatricolazione, il primo pagamento va effettuato entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione, a meno che l’evento non si sia verificato negli ultimi 10 giorni del mese: a questo punto il pagamento potrà essere effettuato nel mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immatricolazione.

Per evitare sanzioni, dunque, bisognerà pagare il bollo auto prima della scadenza. In caso di ritardo, insufficiente o omesso pagamento della tassa, il soggetto dovrà pagare, oltre all’importo dovuto per il bollo auto, anche una sanzione pecuniaria equivalente al 30% dell’importo della tassa non versata. Tuttavia, è possibile evitare questa pesante sanzione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, che permette al contribuente, su iniziativa spontanea, di sanare la violazione pagando la sanzione in modalità ridotta. Per quanto riguarda la sanzione ridotta del bollo auto, ecco quali sono le tempistiche da rispettare e le percentuali da versare:

Entro il 14° giorno : 0,1% per ogni giorno di ritardo;

: 0,1% per ogni giorno di ritardo; Tra il 15° e il 30° giorno : 1,5%

: 1,5% Tra il 31° e il 90° giorno : 1,67%;

: 1,67%; Dal 91° a 1 anno : 3,75%;

: 3,75%; Da 1 anno a 2 anni : 4,29%;

: 4,29%; Dal 2° anno in poi: 5%.



COME RICHIEDERE INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO BOLLO AUTO

Di seguito troviamo tutti i canali per richiedere informazioni e assistenza sul bollo auto, sulle modalità di pagamento, sui casi di esenzione e su tutto quello che riguarda la tassa automobilistica. Prevista la possibilità di chiedere informazioni anche senza recarsi in ufficio:

Informazioni e assistenza bollo auto

Servizio di assistenza ACI

Call Center: 022332 7892, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

Agenzie di pratiche Auto e delegazioni ACI Lombardia autorizzate alla riscossione

Sportelli spazioRegione presenti sul territorio;

Sportelli Tassa Auto presso punti spazioRegione (su appuntamento)

Sportello Tributi presso spazioRegione sito in via Melchiorre Gioia 39 (si può chiamare lo 02 6765 5472 dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30)



Assistenza Tecnica Area Personale

Pagina web: https://www.tributi.regione.lombardia.it/Portale/public/#/contattaci

Solo per problemi di codice PIN Tessera Sanitaria – CNS, chiamare il numero verde 800 030 606, oppure scrivere alla mail contactcenter-SISS@regione.lombardia.it, oppure rivolgersi agli sportelli di spazioRegione



Informazioni su esenzione bollo auto per disabilità

SpazioDisabilità – LombardiaFacile presso spazioRegione Milano, in via Melchiorre Gioia 39 (si può chiamare lo 02 6765 4740 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 13

Scrivendo alla e-mail spaziodisabilita@regione.lombardia.it

Rivolgendosi presso gli Uffici Territoriali di spazioRegione (su appuntamento)