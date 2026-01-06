Bollo auto 2026: la guida a calcolo, scadenze e nuove regole

CALCOLA IL BOLLO PER LA TUA AUTO

Regione di residenza dell'intestatario * - Scegliere - Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli-Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino-Alto Adige (Trento) Trentino-Alto Adige (Bolzano) Umbria Val d'Aosta Veneto Classe ambientale * - Scegliere - Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 Unità di misura * kW CV Potenza * Costo del bollo auto Compila i campi per scoprire il costo del tuo bollo auto

CHE COS’È IL BOLLO AUTO

Il bollo auto resta una delle tasse più discusse e articolate per chi è in possesso di una vettura. L'imposta è regolata sia da una legge di carattere nazionale sia da tanti altri regolamenti che assumono carattere regionale. Infatti, sono proprio le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento a incassare poi l'importo che gli automobilisti italiani si trovano a versare a cadenza annuale attraverso uno dei sistemi di pagamento attualmente attivi. Ci sono però eccezioni dato che l'Agenzia delle entrate gestisce la tassa per le regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

CHI PAGA LA TASSA AUTOMOBILISTICA

Sono tenuti al pagamento del bollo coloro che, alla scadenza del termine utile per il versamento, risultano essere proprietari del veicolo al Pubblico registro automobilistico (Pra).

In caso di veicolo con contratto di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano al Pra essere rispettivamente utilizzatori, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio del veicolo.

In caso di veicolo con contratto di noleggio a lungo termine senza conducente, sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere utilizzatori del veicolo stesso. Anche se, nei fatti, è la società di noleggio che paga, per poi spalmare il bollo nei canoni mensili.

La tassa automobilistica deve essere pagata anche nel caso in cui il veicolo non circoli su strada. Si tratta di una tassa legata al possesso, non alla circolazione.

Il pagamento può essere effettuato presso uno qualsiasi dei punti di riscossione autorizzati presenti in Italia.

Solo la regione può effettuare controlli sulla regolarità del pagamento del bollo, non le forze dell’ordine: pertanto, non si è tenuti a portare la ricevuta del pagamento in macchina, né a esibirla alle forze dell’ordine. Non è vero che autovelox o Tutor controllano se il bollo è regolarmente pagato.

Il bollo auto deve essere pagato da chi risulta proprietario del veicolo l’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento. Facciamo un esempio: se il bollo auto della tua vettura scade il 31/12, il bollo successivo dovrà essere pagato da chi risulta proprietario il successivo 31 gennaio. Fa eccezione la Lombardia, Regione in cui fa fede il primo, anziché l’ultimo giorno utile. Riprendendo l’esempio precedente, qui deve pagare chi è proprietario il primo gennaio.

BOLLO AUTO NUOVE, KM 0 E USATE

Se ho comprato un’auto nuova, devo pagare il bollo? Sì, la normativa prevede che tu debba pagare il bollo auto entro la fine del mese di immatricolazione. Qualora il veicolo sia stato immatricolato negli ultimi 10 giorni del mese, si ha tempo per effettuare il pagamento fino a tutto il mese successivo.

Per auto km 0 (che dal punto di vista giuridico sono usate), il primo bollo deve essere pagato da chi risulta proprietario l’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento. Se l’acquisto avviene successivamente a questo termine, il primo bollo è sempre a carico della concessionaria che ha effettuato l’immatricolazione.

Ho comprato un’auto usata da un privato. Devo pagare il bollo anche per l’anno in corso?

Dipende da due fattori: data di acquisto e data di scadenza del bollo. Se hai concluso l’acquisto nel mese di scadenza, dovrai effettuare tu il pagamento. Se hai concluso l’acquisto prima, dovrai iniziare a pagarlo dalla scadenza successiva.

COME CALCOLARE IL PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO

I criteri di calcolo sono tre.

1) La tassa automobilistica va versata in base alla potenza effettiva del veicolo espressa in kiloWatt (kW), che è riportata sulla carta di circolazione (il libretto, alla voce P.2). Se il dato dei kW contiene una virgola, non si considerano le cifre decimali. Un esempio: se i kW sono 60,9, l'importo va corrisposto per 60 kW.

2) Di solito, la tassa è differenziata in base alle normative comunitarie sulle emissioni inquinanti (la classe ambientale): da Euro 0, passando a Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6. Questa regola non vale per auto con alimentazione (esclusiva o doppia) elettrica, a metano, a Gpl, a idrogeno.

Attenzione: per le auto con potenza superiore a 100 kW (ossia 136 CV), si paga una maggiorazione. C’è l’importo base moltiplicato per 100 kW (o 136 CV), più singoli i kW eccedenti i 100 kW (o i CV eccedenti i 136) moltiplicati per la tassa maggiorata.

3) Ogni regione applica una propria tariffa. Quindi, se due automobilisti hanno l’identica macchina e abitano in regioni diverse, possono pagare tasse differenti.

Calcolo bollo auto

IL COSTO INDICATIVO DEL BOLLO AUTO

Solo indicativamente, e senza considerare le differenze regionali, ecco uno schema.

Euro 0 : € 3 a kW fino a 100 kW e € 4,5 per ogni kW oltre i 100 kW.

: € 3 a kW fino a 100 kW e € 4,5 per ogni kW oltre i 100 kW. Euro 1 : € 2,9 a kW fino a 100 kW e € 4,35 per ogni kW oltre i 100 kW.

: € 2,9 a kW fino a 100 kW e € 4,35 per ogni kW oltre i 100 kW. Euro 2 : € 2,8 a kW fino a 100 kW e € 4,2 per ogni kW oltre i 100 kW.

: € 2,8 a kW fino a 100 kW e € 4,2 per ogni kW oltre i 100 kW. Euro 3 : € 2,7 a kW fino a 100 kW e € 4,05 per ogni kW oltre i 100 kW.

: € 2,7 a kW fino a 100 kW e € 4,05 per ogni kW oltre i 100 kW. Euro 4, Euro 5 ed Euro 6: € 2,58 a kW fino a 100 kW e € 3,87 per ogni kW oltre i 100 kW.



SCADENZA DEL BOLLO

Come si calcola la data di pagamento del bollo auto? Il bollo auto deve essere pagato entro la fine del mese successivo alla sua scadenza. La scadenza viene calcolata in base alla data di immatricolazione della vettura. Facciamo un esempio: se il veicolo che hai appena acquistato è stato immatricolato a settembre, la scadenza per il pagamento del bollo sarà ottobre. A partire dall’anno successivo all’acquisto, ottobre sarà la data di scadenza di ogni rinnovo.

In molte regioni, c’è la scadenza fissa: può essere aprile/agosto/dicembre in base al mese di immatricolazione. I sistemi di riscossione calcolano comunque sempre la corretta scadenza in automatico. Il bollo auto deve essere pagato entro il mese successivo alla scadenza, per non incorrere in sanzioni. Il calcolo della scadenza è basato sulla data di prima immatricolazione, alla quale vanno sommati 12 mesi. Concorrono altri fattori alla definizione della scadenza.

ESEMPI DI CALCOLO DEL BOLLO

Hai una citycar con 51 kW ed è Euro 6. L’auto rientra nella fascia Euro 4, Euro 5 ed Euro 6. Paghi € 2,58 a kW per una potenza fino a 100 kW. Spendi quindi € 2,58 x 51 kW = € 131,58.



con 51 kW ed è Euro 6. L’auto rientra nella fascia Euro 4, Euro 5 ed Euro 6. Paghi € 2,58 a kW per una potenza fino a 100 kW. Spendi quindi € 2,58 x 51 kW = € 131,58. Hai una suv con 195 kW, ed è Euro 6. Paghi € 2,58 a kW per una potenza fino a 100 kW. Spendi quindi € 2,58 x 100 kW = € 258. A questi sommiamo: € 3,87 x 95 kW = € 367,65. Ora applichiamo il superbollo: dovremo aggiungere € 20 per ciascun kW oltre la soglia di 185 kW, vale a dire 10 kW. € 20 x 10 kW = € 200. Ora sommiamo i tre valori: € 258 + € 367,65 + € 200 = € 825.65.



IL SUPERBOLLO

Il superbollo è un'addizionale erariale che devono pagare solo i proprietari di alcune auto. Per sapere tutto su questa tassa leggi l'articolo qui sotto:

Superbollo dell’auto: cos’è, come calcolarlo e chi deve pagarlo



COME SI PAGA LA TASSA AUTOMOBILISTICA

Ci sono otto modi per versare il bollo.

Col PagoBollo on line (servizio online di Aci denominato Bollonet).

Presso le delegazioni Aci.

Presso i punti vendita Mooney.

Alle Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione.

Presso i punti vendita Lottomatica.

Presso le agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service e altro)

Presso banche e altri operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione: home banking, sportelli bancari, punti vendita Mooney, app per smartphone e tablet, esercizi commerciali, altro.



Quanto costa la commissione di pagamento?

Il costo dell’operazione varia in base alla modalità di pagamento e al punto di servizio. I singoli intermediari possono stabilire le tariffe del servizio liberamente.

Importante: un importo del bollo preciso al centesimo e come scadenza, lo si desume solo nelle agenzie di pratiche auto e all’Aci, perché queste sono collegate all’archivio tributario. Diversamente, chi altrove fornisce da sé data di immatricolazione e di acquisto dell’auto, e residenza, rischia di vedersi fare un calcolo errato. E di pagare un importo sbagliato. Per poi, di fronte alla contestazione della regione, doversi recare in un’agenzia per pagare il giusto.

Chi paga il bollo auto in un’agenzia di pratiche auto, ha la sicurezza di richiedere una verifica sullo stato dei pagamenti arretrati. Si evita di cadere in un errore, pagando due volte.

PROROGA BOLLO AUTO

Nei provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da Covid, sono contenute diverse misure che hanno prodotto importanti riflessi sull’attività di riscossione. Incluso il bollo auto. Ogni regione si regola a proprio modo. Ma ormai è davvero improbabile che ci sia ancora qualche proroga.

ESENZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA

Ogni regione si regola come crede. Alcune tipologie di veicoli prevedono esenzioni o tariffe agevolate per il bollo auto e per il superbollo.

Di solito, le elettriche non pagano il bollo per cinque anni. Per poi pagarlo in misura inferiore.

E le ibride plug-in non pagano per tre anni. Per poi pagarlo in misura inferiore.

Vetture con più di 21 anni dalla data di costruzione sono esenti dal pagamento del superbollo. Tutte le auto d’epoca (con più di 30 anni) non sono soggette all’obbligo di pagamento del bollo auto: i proprietari sono tenuti a pagare una tassa di circolazione: tale tributo dovrà essere corrisposto soltanto nel caso in cui il veicolo sia utilizzato per spostamenti.

Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

In materia di veicoli ultraventennali, è intervenuta la legge 145 del 30 dicembre 2018 (legge Bilancio per il 2019) che all’articolo 1, comma 1048, ha disposto questo: gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento se in possesso del certificato di rilevanza storica. E solo qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione.

Il certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione entro il termine di pagamento del bollo, consente l’applicazione della riduzione dallo stesso periodo tributario dell’annotazione.

Lo dice l’articolo 4 del decreto del ministro delle Infrastrutture 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI). Fatte salve le eccezioni regionali.

Stesso discorso per:

veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

veicoli per i quali rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.



RIMBORSO BOLLO AUTO: COME RICHIEDERLO E A CHI SPETTA

Il rimborso della tassa automobilistica è regolato dalle singole norme regionali. In linea generale, è concesso nei seguenti casi:

se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);



se è stato effettuato un pagamento in eccesso;



se è stato effettuato un pagamento non dovuto (per esempio a seguito di furto, vendita o demolizione del veicolo);



per furto o rottamazione del mezzo. In questa situazione, per ottenere la compensazione è sufficiente presentarsi a un qualsiasi agente della riscossione autorizzato, in occasione del pagamento della tassa relativa al nuovo veicolo, esibendo la documentazione che prova il furto o la rottamazione del veicolo.



PAGAMENTO TARDIVO DEL BOLLO: SANZIONI

Chi ha dimenticato di pagare la tassa automobilistica deve corrispondere un importo aggiuntivo (sanzioni più interessi). L’importo da aggiungere è legato ai giorni di ritardo accumulati.

Se paghi tra il quindicesimo e il trentesimo giorno oltre la scadenza prevista, sanzione pari all’1,5% dell’importo originario, più gli interessi legali giornalieri calcolati sugli effettivi giorni di ritardo la cui percentuale annua è pari all’1,25%



Se paghi tra il trentunesimo e il novantesimo giorno, sanzione pari all’1,67% dell’importo originario, più gli interessi legali giornalieri calcolati sugli effettivi giorni di ritardo la cui percentuale annua è pari all’1,25%



Se paghi dopo il novantesimo giorno ma entro un anno, sanzione pari al 3,75% dell’importo originario, più gli interessi legali giornalieri calcolati sugli effettivi giorni di ritardo la cui percentuale annua è pari all’1,25%



Se paghi con un ritardo di oltre un anno ma entro 2 anni, sanzione pari al 4,29% dell’importo originario, più gli interessi legali giornalieri calcolati sugli effettivi giorni di ritardo la cui percentuale annua è pari all’1,25%



Se paghi con un ritardo di oltre 2 anni ma prima che la violazione venga contestata dalla Regione (accertamento/ingiunzione), sanzione pari al 5% dell’importo originario, più gli interessi legali giornalieri calcolati sugli effettivi giorni di ritardo la cui percentuale annua è pari all’1,25%



Se il pagamento avviene in seguito alla ricezione di accertamento/ingiunzione si applica l’intera sanzione prevista del 30%, alla quale vanno aggiunti interessi.



C’è anche il ravvedimento operoso veloce. Tale modifica comporta una riduzione della sanzione allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (più gli interessi legali giornalieri), qualora il pagamento venga effettuato entro 14 giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento.

RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL VECCHIO BOLLO AUTO E FERMO AMMINISTRATIVO

Chi riceve dalla regione la richiesta del pagamento di un vecchio bollo auto o la cartella esattoriale relativa a un bollo auto scaduto che non risulta pagato, deve saldare il debito. Nel caso non venga fatto entro i termini indicati, c’è il rischio di incappare in un fermo amministrativo (ganasce fiscali), richiesto dall’ente di recupero credito incaricato di riscuotere il pagamento.

BOLLO DOPO IL FURTO

Per evitare di dover pagare la tassa automobilistica su un veicolo che, a causa del furto, non risulta più in proprio possesso, occorre effettuare la trascrizione di perdita di possesso al Pra.

ESENZIONE BOLLO AUTO, LEGGE 104 E DISABILI

Quanto alle agevolazioni per i disabili, la materia è così vasta, con norme spesso soggette a più interpretazioni, che è opportuno rivolgersi a un’agenzia. Comunque, la normativa vigente prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi. In particolare, c’è la legge 104/92: il riferimento legislativo per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Principali destinatari della legge 104 sono i cittadini disabili, ma non mancano riferimenti anche a chi vive con loro, spesso caregiver di queste persone. Il presupposto è che l'autonomia e l'integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona in stato di handicap e alla sua famiglia adeguato sostegno. Anche economico, come il caso del bollo auto.

L'esenzione riguarda:

le autovetture;

gli autoveicoli per trasporto promiscuo;

gli autoveicoli per trasporti specifici;

le motocarrozzette;

i motoveicoli per trasporto promiscuo;

i motoveicoli per trasporti specifici;



con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO 2026

Solo per le auto immatricolate dopo il 1° gennaio 2026 si applicano le seguenti regole:

Addio alle rate : per le auto immatricolate dopo questa data non sarà più possibile frazionare il pagamento (mensile, trimestrale o semestrale).

: per le auto immatricolate dopo questa data non sarà più possibile frazionare il pagamento (mensile, trimestrale o semestrale). Soluzione unica : il bollo dovrà essere versato in un'unica soluzione annuale.

: il bollo dovrà essere versato in un'unica soluzione annuale. Scadenze in base al mese d'immatricolazione: la scadenza sarà per tutte le Regioni legata alla data di immatricolazione. Per esempio, se l'auto viene immatricolata a febbraio 2026, pagherai entro il mese successivo, cioè la fine marzo, e quello rimarrà il mese di pagamento anche per gli anni a venire. Alcune regioni come la Lombardia adottano già questo sistema.



Per tutte le auto:

Obbligo di pagamento anche in caso di fermo amministrativo.



QUANDO VA IN PRESCRIZIONE IL BOLLO NON PAGATO

Leggi qui la guida completa per sapere tutto sui termini di prescrizione

IL BOLLO NELLE SINGOLE REGIONI

Bollo auto Regione Lombardia

Bollo auto Regione Lazio

Bollo auto Regione Campania

Bollo auto Regione Veneto

Bollo auto Regione Emilia Romagna

Bollo auto Regione Piemonte

Bollo auto Regione Toscana

Bollo auto Regione Puglia

Bollo auto Regione Sicilia

Bollo auto Regione Abruzzo

Bollo auto Regione Marche

Bollo auto Regione Liguria

Bollo auto Regione Molise

Bollo auto Regione Calabria

Bollo auto Friuli Venezia Giulia

Bollo auto Trentino Alto Adige

Bollo auto Regione Basilicata

Bollo auto Valle d'Aosta