Bollo auto Regione Lazio 2026: scadenze, calcolo importo e domiciliazione

Per consultare il tariffario completo della Regione Lazio in vigore dal 2025, clicca QUI.

Il calcolo manuale del bollo auto in base ai kW della nostra auto è dunque un’operazione semplice. Sarà sufficiente moltiplicare questo dato per l’importo descritto nella tabella soprastante.

Facendo un esempio pratico, in caso di auto Euro 5 da 83 KW, dovremo moltiplicare 83 per 2,84 €, ovvero l’importo associato alla classe Euro. Il risultato dell’operazione? 235,72 €, che è l’importo finale del bollo auto.

Se l'auto vanta 120 KW di potenza, invece, l'importo da pagare sarà ben superiore: 271,80 € (2,09x100 KW + 3,14x20 KW).

Come anticipato, per sapere quanto costa il bollo auto nella Regione Lazio relativamente alla nostra auto si può fare anche un semplice calcolo online, usufruendo del servizio Calcolo Bollo Auto sul sito ACI. In questa pagina dovremo inserire alcuni dati, relativi all’intestatario e al veicolo e scegliere una delle varie opzioni disponibili. Quindi, bisogna cliccare su Calcola e saremo reindirizzati a una pagina con l’esito della nostra richiesta.

Il calcolo del bollo auto può essere effettuato anche se si conoscono i cavalli fiscali del veicolo. Sapendo che 1 CV equivale a 0,735499 kW, una volta effettuata l’operazione di conversione, dovremo seguire la procedura indicata nel paragrafo “Calcolo bollo auto kW Lazio: come si fa” e avremo il nostro importo.

In alternativa è possibile seguire il tariffario della Regione Lazio, in cui sono indicati anche gli importi relativi ai cavalli fiscali del veicolo, come da tabella seguente:

Auto a uso promiscuo per trasporto persone e cose Classificazione Euro Fino a 136 CV (importo per ogni CV) Oltre 100 cv (importo per ogni CV) Pagamento annuale Pagamento frazionato Pagamento annuale Pagamento frazionato 0 2,43 € 2,50 € 3,64 € 4,16 € 1 2,34 € 2,42 € 3,52 € 3,63 € 2 2,27 € 2,33 € 3,40 € 3,51 € 3 2,19 € 2,26 € 3,28 € 3,38 € 4-5-6 2,09 € 2,16 € 3,14 € 3,23 € Motocicli oltre 50 cc. Classificazione Euro Fino a 15 CV Oltre 15 CV 0 28,60 € +1,38 € per ogni CV 1 25,30 € +1,05 € per ogni CV 2 23,10 € +0,81 € per ogni CV 3 e successive 21,02 € +0,71 € per ogni CV Autobus Pagamento annuale Pagamento frazionato 2,38 € 2,46 € Autoveicoli speciali Pagamento annuale Pagamento frazionato 0,35 € 0,35 € Ciclomotori, Rimorchi speciali Tassa fissa 21,02 € Quadricicli leggeri (fino a 50 cc) Minicar Tassa fissa 55 €

CALCOLO BOLLO AUTO IN BASE AL MODELLO: SI PUÒ FARE?

Si può effettuare il calcolo del bollo auto in base alla marca e al modello della vettura? Bisognerà sempre conoscere le informazioni sopra riportate, quindi la classe Euro del veicolo e la potenza massima espressa in KW e fare l’operazione già citata. Non conoscendo ancora la targa, non potremo utilizzare il servizio online sul sito dell’ACI, ma solo l’operazione di calcolo manuale.

PAGAMENTO BOLLO AUTO LAZIO ONLINE E NON SOLO: I METODI

Sono diversi i metodi di pagamento del bollo auto nella Regione Lazio, online e non solo. Iniziamo dai canali tradizionali:

Delegazioni ACI

Agenzie Sermetra

Punti vendita Mooney

Punti vendita Lottomatica

Sportelli Poste Italiane

Agenzie di pratiche automobilistiche autorizzate (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)

Sportelli banche aderenti all’iniziativa PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento)

Esercizi commerciali aderenti all’iniziativa PSP.



Ricordiamo che il bollo auto è una tassa che si paga tramite il sistema PagoPA, il portale dei pagamenti presso la Pubblica Amministrazione. Per gli automobilisti non cambia nulla.

Inoltre, il costo dell’operazione varia in base al metodo di pagamento scelto e al punto in cui si paga: si consiglia di verificare prima quanto costa pagare la tassa automobilistica presso questi punti.

Il bollo auto si può pagare anche online tramite i seguenti canali:

pagoBollo online (servizio online di ACI Bollonet)

Poste Italiane

Home Banking delle banche aderenti all’iniziativa PSP

App IO



COME PAGARE IL BOLLO AUTO CON L’APP IO

Per pagare il bollo auto con l’app IO, è necessario ovviamente aver scaricato prima l’applicazione sul proprio smartphone, quindi effettuare l’accesso tramite le credenziali SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Una volta entrati bisognerà selezionare Servizi > Nazionali. Da qui si può attivare la notifica che ricorda la scadenza del bollo e procedere con il pagamento, selezionando il metodo di pagamento desiderato alla sezione Pagamenti (Bancomat, PayPal o Satispay), quindi si può effettuare il versamento.

DOMICILIAZIONE BANCARIA BOLLO AUTO LAZIO

La Regione Lazio ha attivato per l'anno 2026 la possibilità di domiciliazione bancaria, la quale dà diritto anche a uno scontro del 10% sull'importo del bollo. La domiciliazione può essere attivata solo online attraverso questo sito: https://my.aci.it/spec/istanze/domiciliazioni.

PAGAMENTO ANTICIPATO DEL BOLLO AUTO: SI PUÒ FARE?

Si può effettuare il calcolo dell’imposta sul sito dell’ACI, ma solo nel mese in cui il bollo in corso di validità è in scadenza (fatta eccezione per il mese di dicembre). Il pagamento del bollo auto va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della scadenza. A volte, alcuni sistemi online non consentono il pagamento neppure nei primi giorni del mese seguente a quello della scadenza, proprio perché non riconoscono ancora il sopraggiungere della scadenza.

Infine, qualora l’ultimo giorno del mese cade in un giorno festivo o di sabato, allora il termine ultimo slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Riduzione tariffaria del 10% per chi paga nei tempi

Secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 7/2022, articolo 2, il pagamento del bollo auto entro i termini di cadenza determina una riduzione tariffaria del 10% ripartita nel triennio 2023-2025:

2023: -5%;

2024: -2,5%;

2025: -2,5%.



VERIFICA PAGAMENTO: COME FACCIO A SAPERE SE HO PAGATO IL BOLLO LAZIO

Per sapere se abbiamo già pagato il bollo auto del Lazio oppure per controllare la prossima scadenza, possiamo rivolgerci agli uffici ACI e alle agenzie di pratiche automobilistiche, ma anche recarsi semplicemente sul sito dell’ACI e utilizzare la funzione di Calcolo bollo, inserendo i dati richiesti e scoprendo l’esito della risposta.

Proprio l’ACI ha messo a disposizione degli utenti un servizio molto utile, RicordaLaScadenza, un sistema che invia una notifica via mail o sms quando il bollo auto sta per scadere.

RATEIZZAZIONE BOLLO AUTO REGIONE LAZIO: I CASI IN CUI È CONSENTITA

Il bollo auto va pagato in un’unica soluzione e non è possibile rateizzarlo.

La rateizzazione è consentita solo nel momento in cui la tassa automobilistica diventa un debito tributario, ovvero quando è scaduto e non è stato pagato. A questo punto il contribuente non in regola può ricevere una cartella esattoriale che consente la rateizzazione del debito (andrà fatta apposita richiesta) fino a un massimo di 72 rate per debiti fino a 60 mila euro.

SCADENZA BOLLO AUTO: COME EVITARE SANZIONI

Il bollo auto ha validità 12 mesi: l’imposta va pagata ogni anno ed è necessario ricordare la scadenza, perché altrimenti si può incappare in sanzioni pecuniarie anche piuttosto importanti. Proprio per questo motivo ACI ha attivato il servizio RicordaLaScadenza, come abbiamo scritto in un paragrafo precedente.

In caso di nuova immatricolazione, l’imposta va pagata nel mese in cui è avvenuta l’immatricolazione, a meno che questa non sia avvenuta negli ultimi giorni del mese. Se ad esempio abbiamo comprato l’auto il 28 agosto, allora il bollo potrà essere versato entro il 30 settembre.

Se invece non paghiamo il bollo auto possiamo andare incontro a sanzioni. Se entro il periodo di prescrizione del bollo auto (3 anni, che partono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta non è stata pagata) riceviamo un avviso di accertamento o una qualsiasi comunicazione legata alla violazione, allora bisognerà pagare l’importo dovuto, sul quale andrà applicata una sanzione del 30%. A questo si aggiungono anche gli interessi, che maturano ogni semestre.

Nel caso in cui ci accorgiamo che il bollo è scaduto e non lo abbiamo pagato, prima di ricevere una comunicazione, si può saldare il debito ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, che ci consentirà di pagare sanzioni ridotte in base alla tempistica di pagamento, oltre ovviamente all’imposta dovuta, in base al seguente schema:

Entro 15 giorni dalla scadenza : 0,1% per ogni giorno di ritardo;

: 0,1% per ogni giorno di ritardo; Dal 16° al 30° giorno : 1,5%;

: 1,5%; Dal 31° giorno al 90° giorno : 1,67%;

: 1,67%; Dal 91° giorno a 1 anno : 3,75%;

: 3,75%; Da 1 anno a 2 anni : 4,29%

: 4,29% Oltre 2 anni: 5%.



SOSPENSIONE BOLLO AUTO: SI PUÒ FARE?

Il bollo auto è una tassa obbligatoria ed è una imposta di proprietà. Questo significa che la tassa si applica su un bene di proprietà e non dipende, ad esempio, dalla circolazione o meno del veicolo. Anche nel caso in cui parcheggiassimo l’auto o la moto in un garage per sei mesi, dovremmo comunque pagare il bollo auto per l’intera annualità.

Per questo motivo, la sospensione del bollo auto non si può fare.

PRESCRIZIONE BOLLO AUTO: TERMINI E SCADENZE

I tempi di prescrizione del bollo auto sono di 3 anni. Questo periodo parte dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta era dovuta. Facendo un esempio pratico, se il pagamento del bollo auto non è avvenuto nel 2019, il tempo di prescrizione è partito il 1° gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2023. Se entro questo lasso di tempo non si riceve nessun avviso di accertamento, un’eventuale comunicazione di riscossione di quell’imposta, dal quarto anno in poi (nel nostro esempio dal 1° gennaio 2023 in poi) non sarà valida e il tributo non sarà dovuto.

Infatti, la prescrizione è interrotta solo ed esclusivamente da una comunicazione che può essere:

Avviso di accertamento

Sollecito di pagamento

Notifica cartella esattoriale

Intimazione di pagamento

Preavviso di fermo auto

Atto di pignoramento



Ciascuna delle comunicazioni elencate sopra interrompe la prescrizione, facendola ripartire daccapo.

BOLLO AUTO REGIONE LAZIO NUMERO VERDE: COME CHIEDERE INFORMAZIONI

La Regione Lazio non ha un numero verde da chiamare per richiedere informazioni sul bollo auto. Queste ultime possono comunque essere richieste telefonando al numero 06 88 84 02 90, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

In alternativa, ci si può recare sul sito dedicato dell’ACI (assistenzabollo.aci.it) e compilare il form con i dati richiesti, seguendo la procedura indicata.

BOLLO AUTO REGIONE LAZIO ESENZIONE

Sono diversi i casi di esenzione dal pagamento del bollo auto previsti dalla Regione Lazio. Andiamo a vederli uno per uno nel dettaglio.

Bollo auto Lazio: esenzione per disabilità

Come avviene nelle altre Regioni italiane, anche nel Lazio sono previsti casi di esenzione dal pagamento del bollo auto per disabilità. Peraltro, è piuttosto recente l’aggiornamento della guida all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i disabili (QUI il link). Andiamo a sintetizzare le informazioni principali.

Iniziamo subito con il precisare che l’esenzione si applica alle auto con cilindrata fino a 2000 cc (se alimentate a benzina) o a 2800 cc (se alimentate a diesel) la cui proprietà sia di soggetti disabili o invalidi che corrispondano alle caratteristiche descritte di seguito o al familiare che ha il soggetto disabile fiscalmente a carico. Quest’ultima condizione avviene nel caso in cui il disabile abbia un reddito complessivo annuo che non supera i 2.840,51 euro (o 4.000 euro se ha meno di 24 anni).

Sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica le persone che hanno una delle seguenti 4 tipologie di disabilità:

Non vedenti e sordi;

Disabilità psichica o mentale;

Grave limitazione alla deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

Ridotte o impedite capacità motorie permanenti (necessari adattamenti tecnici al veicolo, che dovranno essere indicati sulla carta di circolazione).



Per usufruire dall’agevolazione, è necessario presentare domanda indicando la targa del veicolo nella stessa presso gli uffici territoriali preposti, i quali si occuperanno delle consuete verifiche sulla sussistenza dei requisiti, controllando anche la relativa documentazione.

Elenchiamo di seguito gli uffici a cui rivolgersi nelle 5 province del Lazio e le relative PEC: