Home
»
Da sapere
»
Legge e burocrazia
DA SAPERE

Bollo auto Regione Lazio 2026: scadenze, calcolo importo e domiciliazione

Legge e burocrazia
di Redazione online
Pubblicato 15 dicembre 2025

La guida sul bollo auto nella Regione Lazio: dal calcolo ai metodi di pagamento consentiti, passando per scadenze e casi di esenzione. Dal 2026 è possibile anche la domiciliazione.

soldi auto shutterstock 524488093

CALCOLA IL BOLLO AUTO REGIONE LAZIO

Costo del bollo auto

Compila i campi per scoprire il costo del tuo bollo auto

BOLLO AUTO REGIONE LAZIO 2025 CALCOLO: COME FARE

Il calcolo del bollo auto nella Regione Lazio è un’operazione molto semplice, che si può fare avvalendosi degli strumenti online, oppure manualmente. Nel primo caso si può utilizzare il servizio online Calcolo Bollo Auto sul sito dell’ACI, raggiungibile anche tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. Nel secondo caso, invece, si devono conoscere alcune informazioni, ovvero la classe Euro alla quale il veicolo appartiene e la potenza massima espressa in kW (dato quest’ultimo che si può trovare sulla carta di circolazione). Inoltre, si deve avere sotto gli occhi il tariffario della Regione Lazio in merito alle tasse automobilistiche, in vigore dal 1° gennaio 2025. Nella tabella seguente, troveremo le informazioni che ci interessano, anche per effettuare il calcolo del bollo auto Lazio senza targa

Auto a uso promiscuo per trasporto persone e cose

Classificazione Euro

Fino a 100 KW (importo per ogni KW)

Oltre 100 KW (importo per ogni KW)
 

Pagamento annuale

Pagamento frazionato

Pagamento annuale

Pagamento frazionato

0

3,30 €

3,40 €

4,95 €

5,05 €

1

3,19 €

3,29 €

4,79 €

4,93 €

2

3,08 €

3,17 €

4,62 €

4,76 €

3

2,97 €

3,06 €

4,46 €

4,59 €

4-5-6

2,84 €

2,93 €

4,26 €

4,39 €

Motocicli oltre 50 cc.

Classificazione Euro

Fino a 11 KW 

Oltre 11 KW

0

28,60 €

+1,87 € per ogni KW 

1

25,30 €

+1,43 € per ogni KW 

2

23,10 €

+1,10 € per ogni KW 

3 e successive

21,02 €

+0,97 € per ogni KW 

Autobus

Pagamento annuale

Pagamento frazionato

3,23 €

3,33 €

Autoveicoli speciali

Pagamento annuale

Pagamento frazionato

0,47 €

0,48 €

Ciclomotori, Rimorchi speciali

Tassa fissa

21,02 €

Quadricicli leggeri (fino a 50 cc) Minicar

Tassa fissa

55 €

 

Per consultare il tariffario completo della Regione Lazio in vigore dal 2025, clicca QUI.

CALCOLO BOLLO AUTO KW LAZIO: COME SI FA

Il calcolo manuale del bollo auto in base ai kW della nostra auto è dunque un’operazione semplice. Sarà sufficiente moltiplicare questo dato per l’importo descritto nella tabella soprastante. 

Facendo un esempio pratico, in caso di auto Euro 5 da 83 KW, dovremo moltiplicare 83 per 2,84 €, ovvero l’importo associato alla classe Euro. Il risultato dell’operazione? 235,72 €, che è l’importo finale del bollo auto. 

Se l'auto vanta 120 KW di potenza, invece, l'importo da pagare sarà ben superiore: 271,80 € (2,09x100 KW + 3,14x20 KW). 

CALCOLO ONLINE BOLLO AUTO REGIONE LAZIO: COME SI FA

Come anticipato, per sapere quanto costa il bollo auto nella Regione Lazio relativamente alla nostra auto si può fare anche un semplice calcolo online, usufruendo del servizio Calcolo Bollo Auto sul sito ACI. In questa pagina dovremo inserire alcuni dati, relativi all’intestatario e al veicolo e scegliere una delle varie opzioni disponibili. Quindi, bisogna cliccare su Calcola e saremo reindirizzati a una pagina con l’esito della nostra richiesta. 

CALCOLO IMPORTO BOLLO AUTO IN BASE AI CV

Il calcolo del bollo auto può essere effettuato anche se si conoscono i cavalli fiscali del veicolo. Sapendo che 1 CV equivale a 0,735499 kW, una volta effettuata l’operazione di conversione, dovremo seguire la procedura indicata nel paragrafo “Calcolo bollo auto kW Lazio: come si fa” e avremo il nostro importo. 

In alternativa è possibile seguire il tariffario della Regione Lazio, in cui sono indicati anche gli importi relativi ai cavalli fiscali del veicolo, come da tabella seguente: 

Auto a uso promiscuo per trasporto persone e cose

Classificazione Euro

Fino a 136 CV (importo per ogni CV)

Oltre 100 cv (importo per ogni CV)
 

Pagamento annuale

Pagamento frazionato

Pagamento annuale

Pagamento frazionato

0

2,43 €

2,50 €

3,64 €

4,16 €

1

2,34 €

2,42 €

3,52 €

3,63 €

2

2,27 €

2,33 €

3,40 €

3,51 €

3

2,19 €

2,26 €

3,28 €

3,38 €

4-5-6

2,09 €

2,16 €

3,14 €

3,23 €

Motocicli oltre 50 cc.

Classificazione Euro

Fino a 15 CV

Oltre 15 CV

0

28,60 €

+1,38 € per ogni CV

1

25,30 €

+1,05 € per ogni CV

2

23,10 €

+0,81 € per ogni CV

3 e successive

21,02 €

+0,71 € per ogni CV 

Autobus

Pagamento annuale

Pagamento frazionato

2,38 €

2,46 €

Autoveicoli speciali

Pagamento annuale

Pagamento frazionato

0,35 €

0,35 €

Ciclomotori, Rimorchi speciali

Tassa fissa

21,02 €

Quadricicli leggeri (fino a 50 cc) Minicar

Tassa fissa

55 €

 

CALCOLO BOLLO AUTO IN BASE AL MODELLO: SI PUÒ FARE?

Si può effettuare il calcolo del bollo auto in base alla marca e al modello della vettura? Bisognerà sempre conoscere le informazioni sopra riportate, quindi la classe Euro del veicolo e la potenza massima espressa in KW e fare l’operazione già citata. Non conoscendo ancora la targa, non potremo utilizzare il servizio online sul sito dell’ACI, ma solo l’operazione di calcolo manuale. 

PAGAMENTO BOLLO AUTO LAZIO ONLINE E NON SOLO: I METODI

Sono diversi i metodi di pagamento del bollo auto nella Regione Lazio, online e non solo. Iniziamo dai canali tradizionali: 

  • Delegazioni ACI
  • Agenzie Sermetra
  • Punti vendita Mooney
  • Punti vendita Lottomatica
  • Sportelli Poste Italiane
  • Agenzie di pratiche automobilistiche autorizzate (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)
  • Sportelli banche aderenti all’iniziativa PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento)
  • Esercizi commerciali aderenti all’iniziativa PSP. 


Ricordiamo che il bollo auto è una tassa che si paga tramite il sistema PagoPA, il portale dei pagamenti presso la Pubblica Amministrazione. Per gli automobilisti non cambia nulla. 

Inoltre, il costo dell’operazione varia in base al metodo di pagamento scelto e al punto in cui si paga: si consiglia di verificare prima quanto costa pagare la tassa automobilistica presso questi punti.

Il bollo auto si può pagare anche online tramite i seguenti canali: 

  • pagoBollo online (servizio online di ACI Bollonet)
  • Poste Italiane
  • Home Banking delle banche aderenti all’iniziativa PSP
  • App IO


COME PAGARE IL BOLLO AUTO CON L’APP IO

Per pagare il bollo auto con l’app IO, è necessario ovviamente aver scaricato prima l’applicazione sul proprio smartphone, quindi effettuare l’accesso tramite le credenziali SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Una volta entrati bisognerà selezionare Servizi > Nazionali. Da qui si può attivare la notifica che ricorda la scadenza del bollo e procedere con il pagamento, selezionando il metodo di pagamento desiderato alla sezione Pagamenti (Bancomat, PayPal o Satispay), quindi si può effettuare il versamento. 

DOMICILIAZIONE BANCARIA BOLLO AUTO LAZIO

La Regione Lazio ha attivato per l'anno 2026 la possibilità di domiciliazione bancaria, la quale dà diritto anche a uno scontro del 10% sull'importo del bollo. La domiciliazione può essere attivata solo online attraverso questo sito: https://my.aci.it/spec/istanze/domiciliazioni.

PAGAMENTO ANTICIPATO DEL BOLLO AUTO: SI PUÒ FARE?

Si può effettuare il calcolo dell’imposta sul sito dell’ACI, ma solo nel mese in cui il bollo in corso di validità è in scadenza (fatta eccezione per il mese di dicembre). Il pagamento del bollo auto va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della scadenza. A volte, alcuni sistemi online non consentono il pagamento neppure nei primi giorni del mese seguente a quello della scadenza, proprio perché non riconoscono ancora il sopraggiungere della scadenza. 

Infine, qualora l’ultimo giorno del mese cade in un giorno festivo o di sabato, allora il termine ultimo slitta al primo giorno lavorativo successivo. 

Riduzione tariffaria del 10% per chi paga nei tempi

Secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 7/2022, articolo 2, il pagamento del bollo auto entro i termini di cadenza determina una riduzione tariffaria del 10% ripartita nel triennio 2023-2025:

  • 2023: -5%;
  • 2024: -2,5%;
  • 2025: -2,5%.


VERIFICA PAGAMENTO: COME FACCIO A SAPERE SE HO PAGATO IL BOLLO LAZIO

Per sapere se abbiamo già pagato il bollo auto del Lazio oppure per controllare la prossima scadenza, possiamo rivolgerci agli uffici ACI e alle agenzie di pratiche automobilistiche, ma anche recarsi semplicemente sul sito dell’ACI e utilizzare la funzione di Calcolo bollo, inserendo i dati richiesti e scoprendo l’esito della risposta. 

Proprio l’ACI ha messo a disposizione degli utenti un servizio molto utile, RicordaLaScadenza, un sistema che invia una notifica via mail o sms quando il bollo auto sta per scadere. 

RATEIZZAZIONE BOLLO AUTO REGIONE LAZIO: I CASI IN CUI È CONSENTITA

Il bollo auto va pagato in un’unica soluzione e non è possibile rateizzarlo. 

La rateizzazione è consentita solo nel momento in cui la tassa automobilistica diventa un debito tributario, ovvero quando è scaduto e non è stato pagato. A questo punto il contribuente non in regola può ricevere una cartella esattoriale che consente la rateizzazione del debito (andrà fatta apposita richiesta) fino a un massimo di 72 rate per debiti fino a 60 mila euro. 

SCADENZA BOLLO AUTO: COME EVITARE SANZIONI

Il bollo auto ha validità 12 mesi: l’imposta va pagata ogni anno ed è necessario ricordare la scadenza, perché altrimenti si può incappare in sanzioni pecuniarie anche piuttosto importanti. Proprio per questo motivo ACI ha attivato il servizio RicordaLaScadenza, come abbiamo scritto in un paragrafo precedente. 

In caso di nuova immatricolazione, l’imposta va pagata nel mese in cui è avvenuta l’immatricolazione, a meno che questa non sia avvenuta negli ultimi giorni del mese. Se ad esempio abbiamo comprato l’auto il 28 agosto, allora il bollo potrà essere versato entro il 30 settembre. 

Se invece non paghiamo il bollo auto possiamo andare incontro a sanzioni. Se entro il periodo di prescrizione del bollo auto (3 anni, che partono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta non è stata pagata) riceviamo un avviso di accertamento o una qualsiasi comunicazione legata alla violazione, allora bisognerà pagare l’importo dovuto, sul quale andrà applicata una sanzione del 30%. A questo si aggiungono anche gli interessi, che maturano ogni semestre. 

Nel caso in cui ci accorgiamo che il bollo è scaduto e non lo abbiamo pagato, prima di ricevere una comunicazione, si può saldare il debito ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, che ci consentirà di pagare sanzioni ridotte in base alla tempistica di pagamento, oltre ovviamente all’imposta dovuta, in base al seguente schema: 

  • Entro 15 giorni dalla scadenza: 0,1% per ogni giorno di ritardo; 
  • Dal 16° al 30° giorno: 1,5%;
  • Dal 31° giorno al 90° giorno: 1,67%;
  • Dal 91° giorno a 1 anno: 3,75%;
  • Da 1 anno a 2 anni: 4,29%
  • Oltre 2 anni: 5%. 


SOSPENSIONE BOLLO AUTO: SI PUÒ FARE?

Il bollo auto è una tassa obbligatoria ed è una imposta di proprietà. Questo significa che la tassa si applica su un bene di proprietà e non dipende, ad esempio, dalla circolazione o meno del veicolo. Anche nel caso in cui parcheggiassimo l’auto o la moto in un garage per sei mesi, dovremmo comunque pagare il bollo auto per l’intera annualità. 

Per questo motivo, la sospensione del bollo auto non si può fare

PRESCRIZIONE BOLLO AUTO: TERMINI E SCADENZE

I tempi di prescrizione del bollo auto sono di 3 anni. Questo periodo parte dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta era dovuta. Facendo un esempio pratico, se il pagamento del bollo auto non è avvenuto nel 2019, il tempo di prescrizione è partito il 1° gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2023. Se entro questo lasso di tempo non si riceve nessun avviso di accertamento, un’eventuale comunicazione di riscossione di quell’imposta, dal quarto anno in poi (nel nostro esempio dal 1° gennaio 2023 in poi) non sarà valida e il tributo non sarà dovuto. 

Infatti, la prescrizione è interrotta solo ed esclusivamente da una comunicazione che può essere: 

  • Avviso di accertamento
  • Sollecito di pagamento
  • Notifica cartella esattoriale
  • Intimazione di pagamento
  • Preavviso di fermo auto
  • Atto di pignoramento


Ciascuna delle comunicazioni elencate sopra interrompe la prescrizione, facendola ripartire daccapo. 

BOLLO AUTO REGIONE LAZIO NUMERO VERDE: COME CHIEDERE INFORMAZIONI

La Regione Lazio non ha un numero verde da chiamare per richiedere informazioni sul bollo auto. Queste ultime possono comunque essere richieste telefonando al numero 06 88 84 02 90, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. 

In alternativa, ci si può recare sul sito dedicato dell’ACI (assistenzabollo.aci.it) e compilare il form con i dati richiesti, seguendo la procedura indicata.

BOLLO AUTO REGIONE LAZIO ESENZIONE

Sono diversi i casi di esenzione dal pagamento del bollo auto previsti dalla Regione Lazio. Andiamo a vederli uno per uno nel dettaglio. 

Bollo auto Lazio: esenzione per disabilità

Come avviene nelle altre Regioni italiane, anche nel Lazio sono previsti casi di esenzione dal pagamento del bollo auto per disabilità. Peraltro, è piuttosto recente l’aggiornamento della guida all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i disabili (QUI il link). Andiamo a sintetizzare le informazioni principali. 

Iniziamo subito con il precisare che l’esenzione si applica alle auto con cilindrata fino a 2000 cc (se alimentate a benzina) o a 2800 cc (se alimentate a diesel) la cui proprietà sia di soggetti disabili o invalidi che corrispondano alle caratteristiche descritte di seguito o al familiare che ha il soggetto disabile fiscalmente a carico. Quest’ultima condizione avviene nel caso in cui il disabile abbia un reddito complessivo annuo che non supera i 2.840,51 euro (o 4.000 euro se ha meno di 24 anni).  

Sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica le persone che hanno una delle seguenti 4 tipologie di disabilità: 

  • Non vedenti e sordi;
  • Disabilità psichica o mentale; 
  • Grave limitazione alla deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
  • Ridotte o impedite capacità motorie permanenti (necessari adattamenti tecnici al veicolo, che dovranno essere indicati sulla carta di circolazione).


Per usufruire dall’agevolazione, è necessario presentare domanda indicando la targa del veicolo nella stessa presso gli uffici territoriali preposti, i quali si occuperanno delle consuete verifiche sulla sussistenza dei requisiti, controllando anche la relativa documentazione. 

Elenchiamo di seguito gli uffici a cui rivolgersi nelle 5 province del Lazio e le relative PEC: 

Provincia

Struttura regionale

Indirizzo

PEC

Roma

Ufficio Territoriale ACI di Roma

 

Per eventuale riesame rivolgersi all’Area Internazionalizzazione della Tassa Automobilistica

Via Cina, 413 – CAP 00144

 

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – CAP 00145

 

protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Frosinone

Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Sud

Via Francesco Veccia, 23 – CAP 03100

tassaautolaziosud@regione.lazio.legalmail.it

Latina

Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Sud

Via Duca del Mare, 19 – CAP 04100

tassaautolaziosud@regione.lazio.legalmail.it

Rieti

Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Nord

Via Cintia, 87 – CAP 02100

tassaautolazionord@regione.lazio.legalmail.it

Viterbo

Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Nord

Via Marconi, 31 – CAP 01100

tassaautolazionord@regione.lazio.legalmail.it

 

Modulo esenzione bollo auto disabili Regione Lazio

Nella tabella seguente trovate i link ai pdf da scaricare riferiti a ogni territorio e alle 4 tipologie di disabilità.

COMUNE / PROVINCIA

MODULI PDF
 

Non vedenti e sordi

Disabilità psichica o mentale

Grave limitazione alla deambulazione o affetti da pluriamputazioni

Ridotte o impedite capacità motorie permanenti

Roma

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/modulistica/Modello1-No...

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/modulistica/Modello2-Di...

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/modulistica/Modello3-Gr...

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/modulistica/Modello4%20...

Roma Città (per eventuale riesame)

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/modulistica/Modello1-No...

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/modulistica/Modello2-Di...

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/modulistica/Modello3-Gr...

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/modulistica/Modello4-Ri...

Roma Provincia (per eventuale riesame)

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/modulistica/Modello1-No...

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/modulistica/Modello2-Di...

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/modulistica/Modello4%20...

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/modulistica/Modello4%20...

Frosinone e Latina

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/modulistica/Modello1-No...

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/modulistica/Modello2-Di...

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/modulistica/Modello3-Gr...

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/modulistica/Modello4-Ri...

Rieti e Viterbo

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/modulistica/Modello1-No...

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/modulistica/Modello2-Di...

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/modulistica/Modello3-Gr...

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/modulistica/Modello4-Ri...

 

È necessario sottolineare che nell’eventualità in cui la Commissione Medica preposta all’accertamento della condizione di handicap, invalidità o disabilità indichi una data di scadenza di validità della stessa, l’esenzione sarà valida solo fino a quella data, mentre dal giorno successivo rientrerà nel normale regime di tassazione. 

Affinché l’esenzione dal pagamento continui, sarà necessario rifare una nuova domanda, allegando la copia del nuovo verbale rilasciato dalla Commissione medica competente e la relativa documentazione richiesta.

Esenzione bollo veicoli ultratrentennali: come funziona nel Lazio

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento del bollo auto. Non andrà presentata alcuna domanda, visto che l’esenzione è automatica. Per questi veicoli (auto e moto) spetta solo il versamento annuo della tassa di circolazione: 

  • Autoveicoli: 28,40 €
  • Motoveicoli: 11,36 €


La tassa non è dovuta se il veicolo non circola. 

Bollo auto Regione Lazio: esenzione auto elettriche

I proprietari di veicoli azionati con motore elettrico non dovranno pagare la tassa automobilistica per 5 anni. Dal sesto anno in poi, è prevista una importante riduzione sull’imposta da versare (-75%), ma solo per gli autoveicoli elettrici. I motocicli e i ciclomotori dovranno pagare il bollo per intero. 

Bollo auto Regione Lazio auto ibride: esenzione o sconto?

Le auto immatricolate entro il 31 dicembre 2022 che presentano alimentazione ibrida benzina/elettrica o doppia benzina/idrogeno, sono esenti dal pagamento del bollo auto in modo temporaneo per 3 anni. Le auto ibride immatricolate a partire dal 1° gennaio 2023, non godono più di tale beneficio.

BOLLO AUTO LAZIO: AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

I proprietari di veicoli ultraventennali (auto e moto), ovvero con anzianità di immatricolazione compresa tra 20 e 29 anni, pagano il bollo auto dimezzato, ovvero con uno sconto del 50%. Per usufruire di questa agevolazione, condizione necessaria è il possesso del certificato di rilevanza storica, rilasciato da ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. Questo riconoscimento deve essere riportato obbligatoriamente sulla carta di circolazione. Per verificare se la propria auto sia di interesse storico, si deve prendere come riferimento l’elenco ACI dedicato sul sito clubacistorico.it. 

Per quanto riguarda i veicoli alimentati esclusivamente a GPL o metano, si applica una sconto tariffario del 75% sull’importo intero della tassa automobilistica. 

Ricordiamo che lo stesso sconto è applicato sulle auto elettriche, una volta terminato il periodo di esenzione (5 anni).

RIMBORSO BOLLO AUTO LAZIO: QUANDO SPETTA

La Regione Lazio informa che sono 4 i casi nei quali può essere richiesto il rimborso della tassa automobilistica

  • Tassa pagata in eccesso;
  • Tassa pagata due volte;
  • Tassa pagata su targa errata;
  • Tassa pagata, ma non dovuta (ad esempio, per rottamazione, furto, vendita). 


Per quanto riguarda le informazioni e l’assistenza sulle modalità di rimborso, gli automobilisti laziali possono rivolgersi alle strutture territoriali ACI, dove saranno disponibili anche i modelli da utilizzare e dove saranno fornite indicazioni sulla documentazione da allegare alla domanda di rimborso. 

I modelli differiscono in base ai Comuni o Province di residenza: li potete scaricare nella seguente tabella. 

COMUNE / PROVINCIA

MODELLO DOMANDA PDF

Roma Città

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/modulistica/Modello-ist...

Provincia di Roma e Comuni fuori Regione

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/modulistica/Modello-ist...

Frosinone e Latina

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/modulistica/Modello-dom...

Rieti e Viterbo

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/modulistica/Modello-dom...

Il rimborso non viene erogato nel caso in cui la somma da corrispondere non supera i 16,53 €



Aggiungi un commento
Ritratto di alex_rm
alex_rm
15 dicembre 2025 - 12:54
Altro furto che avviene solo in Italia per mantenere i carrozzoni aci/pra/motorizzazione e pagare il gp di monza.all aci adesso é presidente il figlio di la russa
Ritratto di alex_rm
alex_rm
15 dicembre 2025 - 12:56
Il nuovo presidente aci Geronimo la russa ha uno stipendio di 230000€ all anno più bonus e privilegi,paga pantalone.

VIDEO IN EVIDENZA

LISTINO DEL NUOVO
5153 auto da configurare
listino
Le ultime entrate
  • Mercedes AMG GT Coupé 4
    Mercedes AMG GT Coupé 4
    da € 120.430 a € 213.159
  • Mercedes CLA Shooting Brake EQ
    Mercedes CLA Shooting Brake EQ
    da € 58.068 a € 70.720
  • Mercedes CLA Shooting Brake
    Mercedes CLA Shooting Brake
    da € 44.554 a € 87.812
  • Hyundai Nexo
    Hyundai Nexo
    da € 72.600 a € 80.500
  • Land Rover Range Rover Sport
    Land Rover Range Rover Sport
    da € 93.500 a € 207.000
VAI AL LISTINO DEL NUOVO

PROVATE PER VOI

VEDI TUTTE LE PROVATE PER VOI

I PRIMI CONTATTI

  • Dacia Duster 1.2 Mild Hybrid Eco-G Extreme 4x4 Auto
    € 30.050
    Fuori strada con poca spesa - Vai al primo contatto
    Fuori strada con poca spesa
    La suv romena abbina per la prima volta il 1.2 ibrido leggero a benzina con l’impianto a gas, la trazione integrale e il cambio automatico: pratica nel traffico ed efficace sui fondi difficili, promette una bassa spesa per il carburante.
  • BMW iX3 50 xDrive MSport Pro
    € 76.400
    Potente e innovativa. Quei comandi, però… - Vai al primo contatto
    Potente e innovativa. Quei comandi, però…
    La BMW iX3 è una suv elettrica che inaugura il nuovo stile della casa. Ricca di sofisticati aiuti alla guida e molto scattante, è ben rifinita. Complicati da usare, però, i numerosi menù nello schermo centrale.
  • Alpine A390 GT 89 kWh
    68.000  circa
    Molto rapida, e non rinuncia al comfort - Vai al primo contatto
    Molto rapida, e non rinuncia al comfort
    La Alpine A390 GT è un’elettrica a cinque porte da 400 cavalli che abbina comfort e valide doti di guida. Dentro, visto il prezzo, si meritava una maggiore personalizzazione.
VEDI TUTTI I PRIMI CONTATTI