Bollo auto ibride ed elettriche 2025: calcolo ed esenzioni regione per regione

Anche nella Provincia Autonoma di Trento vige l’esenzione quinquennale per le auto elettriche. Al termine del periodo di esenzione, bisognerà pagare la tassa scontata del 75%.

Inoltre, la Legge Provinciale n. 22 del 27 dicembre 2021 ha stabilito che le auto immatricolate a partire dal 1° gennaio 2022 con potenza massima 185 kW e alimentazione (esclusiva o doppia) a gas metano, GPL o con alimentazione ibrida elettrica e termica o doppia benzina/idrogeno o gasolio/idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km, godono di una esenzione dal pagamento la cui durata, come nella Provincia Autonoma di Bolzano, varia in base alla produzione delle emissioni di anidride carbonica. La tabella è la medesima:

Emissioni CO2 Quanto dura l’esenzione 1 – 30 g/km 5 anni 31 – 60 g/km 3 anni 61 – 95 g/km 2 anni 96 – 135 g/km 1 anno

VENETO

In Veneto è prevista una esenzione di 5 anni per le auto elettriche, poi la tassa automobilistica è dovuta per il 25% dell’importo previsto.

Per le auto ibride, invece, è prevista una esenzione triennale. Al termine del periodo di esenzione, bisognerà versare la tassa per intero.

FRIULI VENEZIA GIULIA

L’esenzione quinquennale è prevista anche per i residenti in Friuli Venezia Giulia che acquistano un’auto elettrica. Come nelle altre Regioni, il periodo di esenzione parte dalla data di prima immatricolazione. Dopo i primi 5 anni, il bollo auto sarà dovuto per il 25% dell’importo previsto per i veicoli a benzina corrispondenti.

Invece, non è prevista alcuna agevolazione per chi possiede un’auto ibrida.

LIGURIA

Come nelle altre Regioni, anche i residenti in Liguria non pagheranno la tassa automobilistica per i primi 5 anni dalla data di immatricolazione, mentre dal sesto anno in poi saranno chiamati a versare il bollo usufruendo di uno sconto del 75%.

La Legge Regionale n. 21 del 29 dicembre 2021 ha inoltre disposto l’esenzione quinquennale per le auto con alimentazione ibrida benzina/elettrica (inclusiva di alimentazione termica), benzina/idrogeno o gasolio/elettrica immatricolate nell’anno 2022. Al termine di questo periodo di esenzione, la tassa sarà dovuta per intero. Nel 2023 l’esenzione è stata ridotta da 5 a 3 anni, mentre nel 2025 la legge non è stata rinnovata: le nuove auto ibride pagano quindi il bollo per intero.

EMILIA ROMAGNA

I proprietari di auto elettriche sono esentati per 5 anni dal pagamento della tassa automobilistica e potranno pagare il bollo scontato del 75% dal sesto anno in poi.

Non sono più previste esenzioni particolari invece per le auto ibride, che pagano il bollo per intero.

TOSCANA

L’esenzione è di 5 anni per i residenti in Toscana che acquistano un’auto elettrica, e il periodo parte dalla prima data di immatricolazione. Dal sesto anno in poi, il versamento della tassa automobilistica è dovuto nuovamente, ma con uno sconto del 75%.

Di contro, non sono previste agevolazioni per auto ibride, i cui possessori saranno tenuti al versamento della tassa per intero.

MARCHE

Dopo i primi 5 anni di esenzione dal pagamento del bollo auto, i proprietari di auto elettriche saranno tenuti a pagare il 25% dell’importo totale dovuto.

Gli autoveicoli ibridi (con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno) immatricolati per la prima volta nella regione Marche tra il 2017 e il 2022 godono di un’esenzione totale dal bollo per il primo periodo fisso e per le 5 annualità successive all’immatricolazione. L'esenzione si applica anche agli autoveicoli ibridi immatricolati per la prima volta nella regione Marche nel corso degli anni 2023 e 2024, purché abbiano una potenza complessiva non superiore a 66 kilowatt.

UMBRIA

L’esenzione quinquennale è prevista per le auto elettriche in Umbria. Dal sesto anno in poi, i proprietari dei veicoli elettrici saranno tenuti a corrispondere una tassa pari a un quarto dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina.

Nessuna agevolazione è prevista per le auto ibride.

LAZIO

Nella Regione Lazio, gli automobilisti residenti intestatari di un’auto elettrica possono usufruire dell’esenzione quinquennale: il periodo parte dalla data di prima immatricolazione. Alla fine dei cinque anni, il bollo auto sarà dovuto per un quarto dell’importo previsto per i veicoli a benzina corrispondenti.

Le auto con alimentazione ibrida benzina/elettrica o con alimentazione doppia benzina/idrogeno, invece, sono esentate dal pagamento del bollo auto in via temporanea per 3 anni. Al termine di questo periodo, la tassa automobilistica sarà dovuta per intero. Una legge successiva ha però abrogato le disposizioni sulle ibride, che restano valide solamente per le auto immatricolate nel Lazio fino al 31 dicembre 2022: dal 2023 la tassa viene pagata per intero.

ABRUZZO

In Abruzzo vige la norma che accomuna anche tutte le altre Regioni, che prevede un’esenzione per 5 anni dei veicoli elettrici. A differenza di altre Regioni, come Piemonte e Lombardia, l’esenzione non è permanente e dal sesto anno in poi si dovrà tornare a pagare la tassa automobilistica, il cui importo sarà scontato del 75%.

Un’agevolazione riguarda i veicoli con alimentazione ibrida (elettrico/benzina, elettrico/diesel o idrogeno/benzina o idrogeno/diesel) immatricolati nel 2020 o fino al 31 dicembre 2021, che potranno usufruire di una esenzione triennale. L’agevolazione riguarda sia i proprietari delle auto ibride, sia i locatari. Ovviamente, al termine del periodo di agevolazione, si dovrà corrispondere la tassa per intero.

MOLISE

In Molise si prevede l’esenzione di 5 anni dal pagamento del bollo auto per le auto elettriche, dopodiché si sarà tenuti a pagare il 25% dell’importo dovuto.

Per le auto ibride non è prevista alcuna agevolazione, né ecoincentivo.

CAMPANIA

In Campania l’esenzione dal pagamento del bollo auto per le auto elettriche è temporanea e dura 5 anni. Dal sesto anno in poi, bisognerà corrispondere una tassa pari a un quarto dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina.

A partire dal 2014, i proprietari delle auto ibride (benzina/elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina/idrogeno) immatricolate per la prima volta, usufruiscono di una esenzione della durata di 3 anni dal pagamento del bollo auto, come stabilito dalla Legge Regionale n. 4/2014.

Sono inoltre previsti ecoincentivi grazie alla Legge Regionale n. 36 del 3 agosto 2020, che estendono il periodo di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica in questo modo:

Acquisto auto elettriche : 7 anni;

: 7 anni; Auto con alimentazione ibrida – elettrica: 5 anni;

– elettrica: 5 anni; Auto con alimentazione ibrida – gas metano: 3 anni.



Per usufruire di questo incentivo bisognerà rottamare un veicolo inquinante (da Euro 0 a Euro 4, indipendentemente dall’alimentazione) contestualmente all’acquisto del veicolo pulito (categoria Euro 6 o superiore, immatricolate a partire dal 19 agosto 2020).

Dopo il periodo di esenzione, la tassa andrà corrisposta per il 25% dell’importo dovuto interamente.

BASILICATA

L’esenzione quinquennale dal versamento della tassa automobilistica in Basilicata è valida per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote.

A partire dal 1° gennaio 2015, in questa Regione è in vigore una nuova agevolazione per le vetture di nuova immatricolazione con alimentazione ibrida benzina/elettrica o gasolio/elettrica o benzina/idrogeno, che sono esonerate dal pagamento del bollo per 5 anni. Dal sesto anno in poi la tassa è dovuta per intero (è ridotta al 25% solo per le auto con alimentazione esclusiva a metano o Gpl).

PUGLIA

Le auto con motore elettrico godono dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per 5 anni, a partire dalla data di immatricolazione, nella Regione Puglia. Alla fine del periodo di agevolazione, gli automobilisti saranno tenuti a corrispondere la tassa pari a un quarto dell’importo dovuto per i corrispondenti veicoli a benzina.

Inoltre, è prevista anche un’esenzione di carattere temporaneo (5 anni) per i veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 immatricolati dal 1° gennaio 2014 con alimentazione ibrida benzina/elettrica e diesel/elettrica. La medesima esenzione vale anche per i veicoli alimentati a idrogeno immatricolati a partire dal 1° gennaio 2018. Al termine dell’esenzione per le auto ibride o a idrogeno si potrà pagare la tassa scontata del 75%, mentre sarà dovuto il bollo per intero per le auto con alimentazione doppia.

CALABRIA

Per gli automobilisti residenti nella Regione Calabria proprietari di veicoli elettrici è in vigore l’esenzione quinquennale dal pagamento delle tasse automobilistiche. Il versamento tornerà quindi dal sesto anno, ma scontato del 75%.

Nessuna agevolazione è riservata ai proprietari delle auto ibride, che quindi dovranno corrispondere la tassa per intero.

SICILIA

Nella Regione Sicilia l’esenzione dal pagamento del bollo auto per i veicoli elettrici è di 5 anni: alla fine di questo periodo la tassa andrà corrisposta per il 25% dell’importo dovuto interamente.

Per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2024 con alimentazione ibrida elettrica/termica di tipo plug-in, full hybrid o alimentazione esclusiva a idrogeno l’esenzione è di durata triennale. Dal quarto anno in poi la tassa automobilistica dovrà essere versata per intero.

SARDEGNA

Esenzione quinquennale per le auto elettriche e pagamento ridotto del 75% dal sesto anno in poi nella Regione Sardegna.

Nessun vantaggio per i proprietari delle auto ibride, almeno sotto l’aspetto del pagamento del bollo auto, che sarà dovuto quindi per intero.

BOLLO AUTO ELETTRICHE: COME SI CALCOLA

Abbiamo visto che su 20 Regioni, solo 2 (Lombardia e Piemonte) hanno applicato una esenzione permanente dal pagamento del bollo auto per i possessori di auto elettriche. Per tutte le altre è previsto un periodo di esenzione temporanea, dopodiché si è tenuti a versare la tassa automobilistica per il 25% dell’importo dovuto per i corrispondenti veicoli alimentati a benzina.

Nelle auto elettriche, infatti, non è presente un motore termico, ma la potenza che caratterizza il motore elettrico è espressa comunque in kW. Ebbene, la tassa automobilistica per le auto elettriche va calcolata sui kW totali del motore elettrico, a cui poi andrà sottratto il 75% del totale.

La potenza su indicata è quella omologata a libretto, che però, in base alla Normativa ECE R85, si basa solo sulla potenza massima che l’auto può mantenere per 30 minuti consecutivi, e non è quindi quella indicata sulla scheda tecnica. In poche parole, questo significa che il calcolo del bollo delle auto elettriche si basa su un dato (la potenza omologata a libretto) che è inferiore a quello presente sulla scheda tecnica del veicolo.

Nell’elenco seguente, forniremo il valore da moltiplicare per kW in ogni singola Regione. Al totale andrà poi sottratto il 75%: la rimanenza sarà il bollo da pagare.

Valle d’Aosta: 2,58 € per kW (25%);

Trentino Alto Adige: 1,96 € per kW (25%);

Veneto: 2,84 € per kW (25%);

Friuli Venezia Giulia: 2,58 € per kW (25%);

Liguria: 2,84 € per kW (25%);

Emilia Romagna: 2,58 € per kW (25%);

Toscana: 2,71 € per kW (25%);

Marche: 2,79 € per kW (25%);

Umbria: 2,58 € per kW (25%);

Lazio: 2,84 € per kW (25%);

Abruzzo: 3,12 € per kW (25%);

Molise: 3,12 € per kW (25%);

Campania: 3,12 € per kW (25%);

Basilicata: 2,58 € per kW (25%);

Puglia: 2,58 € per kW (25%);

Calabria: 2,58 € per kW (25%);

Sicilia: 2,58 € per kW (25%);

Sardegna: 2,58 € per kW (25%).



Facciamo un esempio pratico: per la Tesla Model 3 Standard Plus il costruttore dichiara nella scheda tecnica una potenza di 258 kW: se le elettriche pagassero il bollo sulla base di questo valore (per esempio nel Lazio), il calcolo da fare sarebbe 284 euro (2,84 € x 100 kW) + 673,08 € (4,26 € x 125 kW), quindi 957,08 €. Visto lo sconto post-esenzione del 75%, dovremmo pagare 239,27 €. Ma in realtà, per il calcolo del bollo, bisogna considerare la potenza omologata a libretto, che per la Tesla Model 3 in questione è di 153 kW: pertanto il bollo da pagare sarà di 127,44 €, ovvero, il 25% di 509,78 € (2,84x100 kW + 4,26x53kW).

Se invece fossimo intestatari di una Hyundai Kona Electric, guideremo un modello la cui potenza massima ufficiale sarebbe di 100 kW, ma la potenza a libretto è di soli 26,3 kW. Basandoci sempre sul tariffario del Lazio come riferimento, pagheremmo di bollo auto 18,67 € (il 25% di 74,69 €, che a sua volta è il risultato della moltiplicazione 2,84 x 26,3).

AUTO IBRIDE: QUANDO SCATTA L’AGEVOLAZIONE (ANCHE DOVE NON È PRESENTE)

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, non tutte le Regioni prevedono agevolazioni per le auto ibride in merito al bollo auto. Infatti, in alcuni territori, non è presente alcuna riduzione tariffaria della tassa automobilistica.

Tuttavia, le auto ibride possono essere esentate dal pagamento del bollo auto in ogni Regione (anche in quelle dove non è presente alcuna agevolazione relativa) solo in un caso, ovvero nell’evenienza in cui il veicolo sia di proprietà di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (provvisti degli adattamenti tecnici che devono essere indicati sulla carta di circolazione) o di persone non vedenti, sorde, con grave limitazione della capacità di deambulazione o con pluriamputazioni o con grave handicap psichico mentale.

Quindi, stiamo parlando dell’agevolazione che riguarda i titolari di Legge 104 e che è valida a carattere nazionale. L’esenzione potrà essere richiesta tramite domanda anche per i veicoli di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina o ibrido, fino a 2800 cc se con motore diesel o ibrido e di potenza pari o inferiore a 150 kW se con motore elettrico.

COME CALCOLARE IL BOLLO DELLE AUTO IBRIDE

Ma come si calcola precisamente la tassa automobilistica per le auto ibride? Per tutte le vetture ibride (quindi Full Hybrid, Mild Hybrid, Plug-In) il calcolo si basa considerando solo ed esclusivamente la potenza del motore termico espressa in kW, e non quella del sistema di propulsione elettrico (anch’essa espressa in kW).

Per conoscere questo dato bisogna consultare la carta di circolazione e trovare l’informazione relativa alla potenza espressa per l’appunto in kW. Pertanto, nel calcolo effettivo del bollo per le auto ibride, non bisogna considerare l’intera potenza del sistema, ma separare quella generata dal propulsore endotermico e quella generata dal sistema elettrico e prendere in considerazione la prima.

Facendo un esempio pratico, considerando la Toyota Yaris Hybrid che combina un motore termico da 92 CV (68 kW) e un motore elettrico da 80 CV (59 kW) con potenza combinata complessiva di 116 CV, per calcolare il bollo auto, bisognerà considerare solo i 68 kW espressi dal motore termico e non i 59 kW del sistema elettrico. Se siamo possessori di questo modello di auto ibrida e siamo residenti in Lombardia, quindi, dovremmo pagare 175,44 € (2,58 €, considerando l’importo associato a una vettura Euro 6 in Lombardia moltiplicato per i 68 kW del motore termico).

Secondo esempio: prendiamo in considerazione la Mercedes C300 Wagon ibrida plug-in. Questo modello presenta un motore termico con potenza da 150 kW e un motore elettrico da 95 kW, con potenza totale di 230 kW. Parimenti all’esempio sopra riportato, simulando sempre di essere residenti in Lombardia, dovremo calcolare il bollo auto sui 150 kW, ovvero la potenza massima del motore termico. Solo che, a differenza dell’esempio precedente, in questo caso dovremo fare un’operazione supplementare. Oltre a moltiplicare 2,58 € per 100 kW, saremo tenuti a moltiplicare anche 3,87 € (ovvero l’importo associato a una vettura Euro 6 eccedente i 100 kW) per 50 kW. Il risultato finale sarà di 451,50 € (258 € + 193,5 €).

A ogni modo, per consultare l'importo del bollo di un’auto ibrida, ci si può anche avvalere dei servizi online messi a disposizione dall’Aci e dall’Agenzia delle Entrate, oppure rivolgersi presso un centro di pratiche automobilistiche.



TABELLA RIEPILOGATIVA

Nella seguente tabella schematizziamo brevemente le esenzioni e le agevolazioni previste in ogni singola Regione per le auto elettriche e ibride (tra le ibride sono comprese le mild hybrid, le full hybrid e le plug-in e per “intero” o “scontato” il calcolo va effettuato seguendo le indicazioni illustrate nel paragrafo precedente).