Non solo elettriche: tutte le auto che non pagano il bollo (o hanno lo sconto)

Le agevolazioni dipendono dalle condizioni personali del proprietario, dalle caratteristiche fisiche o dall'età e alimentazione del veicolo. Scopriamo tutti i casi di esenzione previsti dalla legge, come funzionano i benefici Regione per Regione e tutte le novità normative aggiornate.

COS'È IL BOLLO AUTO E CHI LO PAGA

Il bollo auto è una tassa regionale di possesso gestita dalle singole Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. Fanno eccezione solo il Friuli-Venezia Giulia e la Sardegna, per le quali la gestione è affidata all'Agenzia delle Entrate.

Trattandosi di un'imposta legata al solo possesso del bene iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), il bollo va pagato indipendentemente dal fatto che l'auto circoli o rimanga ferma in garage. Il rinnovo è annuale e il pagamento va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Ad esempio, se il bollo scade a fine agosto, il versamento va completato entro il 30 settembre.

L'obbligo di pagamento spetta ai proprietari dei veicoli o agli utilizzatori nel caso di contratti di noleggio a lungo termine senza conducente.

ESENZIONE BOLLO AUTO: CHI NON DEVE PAGARE O PAGA DI MENO

La normativa nazionale e le leggi regionali prevedono diversi casi di esenzione totale o di riduzione del bollo. Le categorie interessate si dividono principalmente in:

Beneficiari della Legge 104/92;

Auto storiche (ultratrentennali e ventennali);

Veicoli ecologici (elettriche, ibride, GPL e metano);

Mezzi destinati a soccorso, antincendio o volontariato.



BOLLO AUTO: ESENZIONE LEGGE 104

L'esenzione totale dal pagamento del bollo auto spetta ai portatori di disabilità che rientrano nelle tutele della Legge 104/92. L'agevolazione è valida sia se l'auto è intitolata direttamente alla persona con disabilità, sia se il mezzo è intestato al familiare di cui il disabile risulti fiscalmente a carico (reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro, o 4.000 euro per i figli fino a 24 anni).

L'esenzione si applica a un solo veicolo nel rispetto dei seguenti limiti tecnici:

Benzina o ibrida-benzina : cilindrata fino a 2.000 cc;



: cilindrata fino a 2.000 cc; Diesel o ibrida-diesel : cilindrata fino a 2.800 cc;



: cilindrata fino a 2.800 cc; Elettrica pura: potenza non superiore a 150 kW.



Inoltro della richiesta

La domanda di esenzione va inoltrata agli uffici ACI o regionali competenti. Sebbene la scadenza ordinaria indicata per la presentazione dei documenti sia di 90 giorni dal termine di pagamento, la giurisprudenza ha chiarito che tale termine non è perentorio: una richiesta presentata in ritardo viene comunque accolta senza far decadere il diritto al beneficio.

AUTO STORICHE: TRENTENNALI E VENTENNALI

Le agevolazioni per i veicoli storici si dividono in base all'anzianità dell'auto:

Auto con oltre 30 anni (ultratrentennali)

Sono esenti in automatico dalla tassa di possesso. Se utilizzate su pubblica via, sono tenute unicamente al pagamento di una tassa forfettaria annuale di circolazione (il cui importo varia da 25,82 a 31,24 euro a seconda della Regione).



Sono esenti in automatico dalla tassa di possesso. Se utilizzate su pubblica via, sono tenute unicamente al pagamento di una tassa forfettaria annuale di circolazione (il cui importo varia da 25,82 a 31,24 euro a seconda della Regione). Auto da 20 a 29 anni (ventennali)

La legge nazionale (L. 145/2018) riconosce uno sconto del 50% sul bollo auto per tutti i veicoli che possiedono il Certificato di Rilevanza Storica (CRS) rilasciato da registri riconosciuti (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, FMI) e debitamente annotato sulla carta di circolazione (o Documento Unico). Alcune Regioni (come la Lombardia) concedono l'esenzione totale per le ventennali iscritte nei registri storici.



VEICOLI A GPL E METANO

Spesso dimenticati, anche i veicoli con alimentazione a gas beneficiano di sconti fiscali su scala nazionale:

Impianti di serie (monofuel o bifuel di fabbrica)

Beneficiano di una riduzione del 75% della tassa automobilistica rispetto alla tariffa ordinaria prevista per le auto a benzina.



Beneficiano di una riduzione del 75% della tassa automobilistica rispetto alla tariffa ordinaria prevista per le auto a benzina. Incentivi regionali

Molte Regioni (come Piemonte o Lombardia) prevedono esenzioni pluriennali aggiuntive per chi trasforma l'auto a GPL/metano o acquista un veicolo a gas nuovo di fabbrica.



AUTO ELETTRICHE E IBRIDE: LA TABELLA REGIONALE

Per i veicoli a zero o basse emissioni, la norma nazionale prevede per le auto elettriche pure (BEV) l'esenzione dal bollo per i primi 5 anni dalla prima immatricolazione in tutta Italia. Dal sesto anno in poi, nella maggior parte d'Italia la tassa viene pagata con uno sconto del 75% (pari a un quarto dell'importo dovuto per un'auto a benzina equivalente). In Lombardia e Piemonte le auto elettriche godono invece di esenzione permanente.

Per le auto ibride (HEV e PHEV) le agevolazioni dipendono interamente dalla delibera della singola Regione. Negli ultimi anni molte amministrazioni hanno modificato le leggi locali, riducendo o abrogando i benefici per le nuove immatricolazioni.

Di seguito il quadro aggiornato delle esenzioni per auto elettriche e ibride Regione per Regione:

REGIONE / PROV. AUTONOMA AUTO ELETTRICHE (BEV) AUTO IBRIDE (HEV / PHEV) Valle d'Aosta Esenzione 5 anni, poi sconto 75% Esenzione 5 anni solo per auto immatricolate entro il 31/12/2022. Poi importo pieno. Piemonte Esenzione permanente Esenzione 5 anni (entro 100 kW) fino al 2024. Dal 2025: sconto 50% per 5 anni (se ≤ 100 kW termici ed Euro 6). Lombardia Esenzione permanente Sconto 50% per 5 anni dalla prima immatricolazione per veicoli ad basse emissioni. Veneto Esenzione 5 anni, poi sconto 75% Esenzione dal pagamento del bollo per 3 anni. P.A. di Trento Esenzione 5 anni, poi importo pieno Esenzione fino a 5 anni in base alle emissioni di CO2 e alla tipologia. P.A. di Bolzano Esenzione 5 anni, poi sconto 75% Esenzione fino a 5 anni graduata sulle emissioni CO2 (es. 5 anni per CO2 ≤ 30 g/km). Friuli-Venezia Giulia Esenzione 5 anni, poi sconto 75% Nessuna esenzione (si paga l'importo intero). Liguria Esenzione 5 anni, poi sconto 75% Esenzione per i primi anni ridotta/limitata a specifiche annualità di immatricolazione. Toscana Esenzione 5 anni, poi sconto 75% Nessuna esenzione (si paga l'importo intero). Emilia-Romagna Esenzione 5 anni, poi sconto 75% Esenzione 3 anni limitata ai veicoli immatricolati entro il 31/12/2024. Marche Esenzione 5 anni, poi sconto 75% Esenzione 5 anni (per potenza ≤ 66 kW) immatricolate fino al 2024. Poi intero. Umbria Esenzione 5 anni, poi sconto 75% Nessuna esenzione per le nuove immatricolazioni. Lazio Esenzione 5 anni, poi sconto 75% Agevolazione abrogata: dal 2023 si paga l'importo intero (esenzione resta solo per immatricolazioni antecedenti). Abruzzo Esenzione 5 anni, poi sconto 75% Esenzione dal pagamento del bollo per 3 anni. Molise Esenzione 5 anni, poi sconto 75% Nessuna esenzione (si paga l'importo intero). Campania Esenzione 5 anni, poi sconto 75% (fino a 7 anni con rottamazione Euro 0-4) Esenzione per 3 anni (estendibile fino a 5 anni con contestuale rottamazione). Basilicata Esenzione 5 anni, poi sconto 75% Esenzione per 5 anni dalla prima immatricolazione. Puglia Esenzione 5 anni, poi sconto 75% Esenzione per 5 anni, poi riduzione al 25% dal sesto anno. Calabria Esenzione 5 anni, poi sconto 75% Nessuna esenzione (si paga l'importo intero). Sicilia Esenzione 5 anni, poi sconto 75% Agevolazioni scadute/non rinnovate per le nuove immatricolazioni. Sardegna Esenzione 5 anni, poi sconto 75% Nessuna esenzione (si paga l'importo intero).

DOMICILIAZIONE BANCARIA E ALTRI CASI DI ESENZIONE

Oltre alle caratteristiche fisiche o tecniche del mezzo, esistono altre forme di esenzione o riduzione: