Noleggio auto di lusso: come funziona e quanto costa

In occasioni speciali, che si tratti di un evento festivo o di una necessità lavorativa, o semplicemente per il desiderio di lasciare il segno con gli amici o provare l’ebbrezza di mettersi al volante del sogno di una vita, il noleggio di un’auto di lusso può essere la soluzione perfetta. Infatti, svariate situazioni possono richiedere un veicolo di fascia alta, dalle cerimonie nuziali alle feste più sfavillanti, o semplicemente per una serata particolare tra amici, o ancora per un incontro di lavoro, o infine per togliersi uno sfizio.

NOLEGGIO AUTO DI LUSSO: DOVE FIORISCE DI PIÙ

Un esempio perfetto del mercato del noleggio auto di lusso è rappresentato dalle grandi metropoli, ad esempio a Roma o a Milano. Queste grandi città, infatti, offrono un terreno fertile per il mercato del noleggio di auto, in particolare per il noleggio delle vetture di fascia alta. Questo mercato cresce e rende di più in tutti quei luoghi di grandi dimensioni, caratterizzati da diversità demografica, dove il reddito medio è elevato.

Il noleggio di un’auto di lusso per eventi richiede infatti un costo che non tutti possono sostenere, o che si può fare solo occasionalmente, alla luce di grandi eventi e celebrazioni.

Infatti, l'ambizione di guidare un'auto di lusso resta un desiderio irraggiungibile per molti, dal momento che non tutti hanno la possibilità di acquistare un veicolo di fascia alta. Tuttavia, non è necessario possederne una per vivere l'esperienza: il noleggio di auto di lusso offre un'opportunità da non perdere per realizzare il sogno di guidare una vettura di alto livello, senza dover sostenere l'investimento dell'acquisto.

NOLEGGIO AUTO DI LUSSO: COME FUNZIONA E QUALI SONO I VANTAGGI

Contrariamente a quanto si possa pensare, il noleggio a lungo termine non è solo una pratica legata al mondo del lavoro e alle esigenze aziendali. Questa opzione è sempre più popolare tra i privati, grazie alla flessibilità che offre. L'ampia gamma di vetture disponibili per il noleggio varia dalle utilitarie alle auto di lusso, soddisfacendo le esigenze di vari clienti.

Per usufruire del noleggio di auto di lusso, è necessario però soddisfare alcuni requisiti e fornire una serie di documenti. Le società di noleggio, infatti, richiedono documenti che dimostrino la tipologia di impiego svolto, il reddito mensile minimo e un conto corrente attivo.

Per il noleggio di auto di lusso, è necessario avere almeno 18 anni e fornire un documento d'identità, il codice fiscale, ma anche la documentazione reddituale, come ad esempio le ultime due o tre buste paga, l'ultima dichiarazione dei redditi, il contratto di lavoro a tempo indeterminato e il codice IBAN.

L'unico requisito per il noleggio di auto di lusso, infatti, è che il richiedente abbia un reddito adeguato al costo dell'auto desiderata. Durante la valutazione finanziaria, si verifica l'equilibrio tra il reddito e il canone di noleggio. La documentazione reddituale del potenziale cliente deve essere presentata alla società di noleggio. Questa può includere la dichiarazione dei redditi per i liberi professionisti o le ultime due buste paga e l'ultimo CUD per i dipendenti.

Il servizio di noleggio auto di lusso è disponibile anche per un ampio pubblico di professionisti e aziende, a cui vengono richiesti documenti aggiuntivi concernenti l’impresa.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTO DI LUSSO: L’OPZIONE IDEALE

Per gli appassionati di motori, guidare un'auto di lusso è un desiderio intenso, ma l'acquisto di una vettura premium può comportare un impegno finanziario significativo. Il noleggio a lungo termine di auto di lusso offre quindi una soluzione pratica per godere delle prestazioni di veicoli di alta gamma senza dover sostenere un investimento iniziale consistente.

Il noleggio a lungo termine di un'auto di lusso consente di godere delle prestazioni di una vettura di alto livello senza un investimento iniziale considerevole. Inoltre, la formula del noleggio a lungo termine comprende tutte le spese legate alla gestione dell'auto, tranne il carburante e le multe, consentendo al cliente di avere un controllo completo sui costi futuri.

Le società di noleggio auto offrono vetture esclusive, dai modelli più lussuosi di Ferrari, Lamborghini, Porsche, fino a limousine, Mercedes, BMW, e altre marche di alto prestigio. Il cliente può quindi scegliere il veicolo più adatto alle proprie esigenze tra una varietà di modelli.

TIPOLOGIE DI NOLEGGIO AUTO DI LUSSO

Esistono due tipi principali di noleggio auto di lusso:

Il noleggio generico di auto di fascia alta .

. Il noleggio di specifici modelli di auto ultra-lusso, sia per utilizzo stradale che sportivo.

Se si è alla ricerca di una vettura di rappresentanza, come una Mercedes classe E o una BMW serie 5, la prima opzione potrebbe essere quella giusta. Se, invece, si desidera guidare una Ferrari 458, una Maserati Gran Turismo o una Lamborghini Aventador, allora la seconda opzione sarebbe più appropriata.

PERCHÉ IL NOLEGGIO DEI VEICOLI DI LUSSO CONVIENE

Le società che si occupano di noleggiare auto di lusso forniscono preventivi personalizzati a clienti con diverse esigenze in qualsiasi momento. Abbiamo già detto che il concetto del noleggio di auto di lusso è spesso associato al settore aziendale, ma sta diventando sempre più popolare tra i privati. Gli appassionati di auto spesso desiderano auto di lusso, ma l'elevato costo di acquisto e manutenzione può rappresentare un ostacolo.

L'acquisto di un'auto di lusso comporta vari costi aggiuntivi, tra cui l'assicurazione, il superbollo auto e le spese di manutenzione. Inoltre, la rapida svalutazione di questi veicoli rappresenta un ulteriore problema finanziario.

Il noleggio di auto di lusso permette di evitare questi problemi. Questo servizio offre l'opportunità di guidare una vettura di lusso con tutte le comodità a un costo frazionato, senza costi nascosti o obblighi di acquisto. Le spese relative all'auto, tranne il carburante e le multe, sono incluse nel canone di noleggio mensile. Si può facilmente confrontare le varie offerte per individui e aziende per valutare il potenziale risparmio. Insomma, con il noleggio a lungo termine, si eliminano tutte le spese impreviste grazie a un canone mensile fisso.

Il principale vantaggio del noleggio di auto di lusso, pertanto, è la certezza del costo totale del servizio per tutta la durata del contratto. Inoltre, elimina l'onere burocratico dell'acquisto del veicolo. Infine, il noleggio di auto di lusso permette di godere di una vettura di alta gamma per un periodo limitato, senza la necessità di pagare un anticipo (anche se alcune aziende possono richiederlo).

Inoltre, la flessibilità del noleggio permette di cambiare vettura di frequente, evitando il problema della svalutazione e della rivendita sul mercato dell'auto. In questo modo, si può sempre disporre di un veicolo nuovo e performante. I contratti di noleggio a lungo termine possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze.

Il noleggio di auto di lusso è il metodo più conveniente per guidare l'ultimo modello di auto di lusso senza doversi preoccupare dell'immatricolazione, dell'assicurazione, della gestione e della manutenzione. Si può scegliere l'auto ideale e stipulare un contratto di noleggio con un canone mensile fisso personalizzabile in termini di durata, chilometraggio e anticipo.

I servizi di assicurazione, gestione sinistri, assistenza stradale e manutenzione ordinaria e straordinaria sono tutti inclusi nel canone mensile. Inoltre, si ha la possibilità di cambiare auto senza pagare penali.

COME AVERE UN PREVENTIVO GRATUITO PER IL NOLEGGIO AUTO DI LUSSO

Nel settore del noleggio di auto di lusso, numerose società offrono la possibilità di ottenere preventivi gratuiti tramite i loro siti web. Questo permette ai potenziali clienti di confrontare i servizi proposti da differenti operatori.

Il noleggio di un'auto di lusso rappresenta una scelta interessante per chi cerca eleganza, sportività e sicurezza. Sebbene sia un'opzione più costosa, è importante considerare il rapporto costo-beneficio tra le vetture premium e quelle standard. Marchi prestigiosi come Audi, BMW e Mercedes offrono il noleggio a lungo termine anche per uso privato, rappresentando un'opzione validissima per chi preferisce questa modalità. Anche in questo caso è necessario fare il dovuto confronto utilizzando i vari comparatori presenti spesso sui siti delle aziende di noleggio, prestando attenzione a eventuali costi nascosti.

QUANTO COSTA NOLEGGIARE UN’AUTO DI LUSSO?

A ogni modo, quando si tratta di veicoli di fascia alta, il prezzo giornaliero di noleggio oscilla in media tra i 50 e i 115 euro al giorno. A questo costo si aggiungono eventuali spese relative al chilometraggio extra e un deposito cauzionale per coprire potenziali danni al veicolo. È anche importante considerare l'eventuale applicazione di una franchigia assicurativa.

Generalmente, facendo due conti, per il noleggio di un’auto di fascia alta, si può arrivare a spendere fino a 3.500-4.000 euro al mese, quindi oltre 800 euro a settimana. Per i modelli extralusso, però, la cifra sale di parecchio e si possono arrivare a spendere oltre 1.000-1.500 euro al giorno. C’è da considerare però che molte aziende alzano il prezzo quando il noleggio è di breve durata e tendono a ridurlo se il noleggio dura più giorni.

COME SCEGLIERE L’AUTO DI LUSSO DA NOLEGGIARE

Noleggiare un'auto è diventato una pratica comune, ma la scelta può diventare più complicata quando si tratta di auto di lusso e premium. Scegliere il veicolo giusto per le proprie esigenze, però, può diventare un enorme dispendio di tempo, specialmente quando si tratta di auto di lusso, poiché il ventaglio di vetture a disposizione può essere ampio.

La scelta dell'auto di lusso da noleggiare è molto personale, influenzata da gusti ed esigenze individuali. Fattori come la comodità dei sedili, l'isolamento acustico, la potenza del motore e le specifiche tecniche del modello possono influenzare la decisione finale. Per esempio, un individuo con una famiglia numerosa potrebbe optare per un veicolo con più posti, mentre un amante delle auto coupé potrebbe scegliere un veicolo sportivo a due posti.

Scopriamo insieme le opzioni disponibili e i motivi per scegliere il noleggio di auto di lusso.

MARCHI E MODELLI DI AUTO DI LUSSO DA CONSIDERARE

Esistono numerose case automobilistiche che producono auto di lusso, ciascuna con i propri punti di forza.

Alfa Romeo : noto per il suo design italiano e le prestazioni sportive, Alfa Romeo offre modelli come il SUV Stelvio, ideale per chi cerca una guida emozionante.

: noto per il suo design italiano e le prestazioni sportive, Alfa Romeo offre modelli come il SUV Stelvio, ideale per chi cerca una guida emozionante. Volvo : concentrata sulla sicurezza e la qualità, Volvo produce veicoli perfetti per le famiglie, con interni rifiniti e spaziosi. XC60 e XC90 sono due SUV di lusso che a listino costano quasi 100 mila euro.

: concentrata sulla sicurezza e la qualità, Volvo produce veicoli perfetti per le famiglie, con interni rifiniti e spaziosi. XC60 e XC90 sono due SUV di lusso che a listino costano quasi 100 mila euro. Audi : da sempre rivolta alla fascia alta del mercato, Audi ha diversificato la propria gamma, offrendo modelli per ogni gusto. Tra i modelli più cercati spicca senz’altro Audi A8.

: da sempre rivolta alla fascia alta del mercato, Audi ha diversificato la propria gamma, offrendo modelli per ogni gusto. Tra i modelli più cercati spicca senz’altro Audi A8. BMW : noto per le sue vetture di alta gamma dal taglio sportivo, BMW offre prestazioni eccellenti sia per SUV che per coupé. La BMW Serie 7 è una berlina di lusso che a listino, in modalità ibrida, costa oltre 150 mila euro.

: noto per le sue vetture di alta gamma dal taglio sportivo, BMW offre prestazioni eccellenti sia per SUV che per coupé. La BMW Serie 7 è una berlina di lusso che a listino, in modalità ibrida, costa oltre 150 mila euro. Mercedes-Benz : sinonimo di lusso ed eleganza, Mercedes-Benz ha sempre attirato gli intenditori di auto. Tra i modelli più interessanti spicca il Mercedes-Benz Classe S.

: sinonimo di lusso ed eleganza, Mercedes-Benz ha sempre attirato gli intenditori di auto. Tra i modelli più interessanti spicca il Mercedes-Benz Classe S. Jaguar : produttore britannico di auto di lusso, Jaguar ha recentemente espanso la sua offerta introducendo modelli SUV, pur mantenendo l'assetto sportivo che ha sempre contraddistinto il marchio. Da tenere d’occhio i modelli della gamma F-Pace.

: produttore britannico di auto di lusso, Jaguar ha recentemente espanso la sua offerta introducendo modelli SUV, pur mantenendo l'assetto sportivo che ha sempre contraddistinto il marchio. Da tenere d’occhio i modelli della gamma F-Pace. Porsche : famosa per le sue auto sportive coupé, Porsche offre anche modelli SUV e berlina, come la Porsche Cayenne e la Panamera.

: famosa per le sue auto sportive coupé, Porsche offre anche modelli SUV e berlina, come la Porsche Cayenne e la Panamera. Tesla : specializzata in veicoli elettrici, Tesla offre modelli sportivi e sta ampliando la sua produzione con l'introduzione di trattori stradali.

: specializzata in veicoli elettrici, Tesla offre modelli sportivi e sta ampliando la sua produzione con l'introduzione di trattori stradali. Maserati: casa automobilistica italiana rinomata per le sue auto sportive di lusso, Maserati ha introdotto nel 2016 il suo primo SUV, confermando la tendenza del mercato verso questo tipo di veicoli.



NOLEGGIARE UN’AUTO DI FASCIA ALTA ALL’AEROPORTO IN BASE AI FILTRI

Ci sono numerose agenzie in Italia che offrono noleggio di auto di lusso. Per migliorare le probabilità di trovare il modello ideale al prezzo migliore, è consigliabile impostare come punto di ritiro un aeroporto nelle vicinanze. È possibile filtrare i risultati in base alla categoria di auto, come Premium o Lusso, per affinare la ricerca.

Attraverso questi portali, in genere è possibile noleggiare vetture di tutte le categorie, inclusi i modelli più elitari. Al momento, questa opzione è limitata a determinate località, che rispecchiano requisiti elencati all’inizio di questo articolo. Se non si vuole procedere in autonomia, per accedere a questi noleggi di lusso, è possibile selezionare specifiche agenzie che offre una vasta gamma di modelli di lusso per soddisfare ogni esigenza.

COSTI DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTO DI LUSSO

I costi del noleggio a lungo termine di auto di lusso possono variare in base a diversi fattori:

Compagnia di noleggio;

Brand del veicolo;

Modello specifico di auto;

Optional inclusi;

Servizi accessori.



Tuttavia, ciò che rende questa soluzione particolarmente vantaggiosa è il canone mensile all inclusive.

Infatti, la formula del noleggio a lungo termine comprende, oltre all'utilizzo del veicolo, tutte le spese necessarie per la sua gestione: la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'assicurazione, l'immatricolazione, la messa su strada e il soccorso stradale. Tutto ciò permette di godersi il lusso di un veicolo di alta gamma senza doversi preoccupare di spese impreviste o di gestione.

Per ottenere un'offerta vantaggiosa è fondamentale fare una ricerca accurata e confrontare le diverse opzioni disponibili sul mercato.

IL CONTRATTO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE: COSA DEVI SAPERE

Il noleggio a lungo termine si configura come un contratto tra una società di noleggio e un cliente. Il cliente paga un canone mensile per un periodo di tempo definito, generalmente dai 12 ai 60 mesi, con la possibilità di concordare i chilometri massimi percorribili, eventuali anticipi e servizi accessori.

Nel caso di un'auto di lusso, il canone dipende da vari fattori, tra cui il brand, il modello, gli accessori e i servizi extra. Può essere previsto anche un anticipo, non obbligatorio, che può servire a ridurre la rata mensile.

Non esiste un listino prezzi standardizzato per questa categoria di veicoli: i costi sono variabili e dipendono da una serie di fattori.