Pedaggio autostradale: come si calcola e come risparmiare sui costi

Il pedaggio autostradale è una spesa inevitabile per chiunque decida di percorrere le autostrade per raggiungere una specifica destinazione. Tuttavia, forse non tutti sanno che il costo del pedaggio autostradale può essere calcolato in anticipo. Inoltre, adottando alcuni accorgimenti, è possibile anche risparmiare su questo tipo di costi. Non sono molti i modi per risparmiare, perché il costo del pedaggio è quello ed è uguale per tutti, tuttavia, in questo articolo andremo ad affrontare proprio questi argomenti e a scoprire come risparmiare qualche soldo e, soprattutto, come gestire e pianificare un viaggio in autostrada, occasionale o più frequente poco importa, per valutare in anticipo la spesa da sostenere e verificare se ci sono modi per risparmiare.

PEDAGGIO AUTOSTRADALE: COME SI CALCOLA

Il pedaggio rappresenta l’importo che gli automobilisti pagano per l’utilizzo delle autostrade. Il calcolo dei pedaggi segue criteri precisi stabiliti dalla normativa di settore, come leggi di Stato, ma anche le più recenti delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), recepita dalle convenzioni stipulate tra le società concessionarie e l’Ente concedente.

Per ottenere l’importo da pagare, il cliente deve fare una semplice operazione matematica, ovvero moltiplicare la tariffa unitaria relativa alla classe del veicolo (scopriremo di cosa si tratta nel paragrafo seguente) per i chilometri percorsi, tenendo però presente che oltre ai chilometri tra un casello e l’altro, sono conteggiati anche i chilometri degli svincoli, delle bretelle di adduzioni e dei tratti autostradali liberi prima e dopo il casello che sono stati costruiti e gestiti dalla concessionaria.

All’importo che esce fuori, andrà poi applicata l’Iva al 22% e l’arrotondamento, che può essere per eccesso o per difetto. Più nel dettaglio, l’arrotondamento è applicato automaticamente e senza alcuna discrezionalità da Autostrade per l’Italia, che segue la norma contenuta nel Decreto Interministeriale n. 10440/28/133 del 12 novembre 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il meccanismo di arrotondamento è molto semplice: se la cifra finale risulta inferiore ai 5 centesimi di euro, allora l’arrotondamento avviene per difetto, quindi se l’importo è di 10,04 euro, il costo finale sarà di 10 €. Se invece la cifra è superiore a 5 centesimi, allora l’arrotondamento avviene per eccesso, quindi nel caso in cui l’importo sia di 10,06 euro, il costo finale sarà di 10,10 €. Fa eccezione solamente la Tangenziale di Napoli, sui cui pedaggi l’arrotondamento è ai 5 centesimi di euro.

Per quel che concerne la tariffa unitaria, questa dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di veicolo utilizzato, la sagoma del veicolo (ovvero, l’altezza del veicolo sulla perpendicolare dell’asse anteriore), il numero degli assi, le caratteristiche dei tratti autostradali percorsi (pianura o montagna) e la società concessionaria che gestisce la tratta.

La classificazione dei veicoli viene effettuata sulla base di elementi fisicamente misurabili, mentre la tariffa unitaria tiene conto dei costi di costruzione, gestione e manutenzione delle tratte autostradali. I tratti di montagna, ad esempio, sono più complessi da gestire, perciò costano generalmente di più.

Infine, sempre parlando del calcolo del pedaggio autostradale, si deve ricordare che esistono casi in cui il pedaggio è indipendente dai chilometri percorsi e la tariffa applicata è fissa. Stiamo parlando delle tratte autostradali definite “Sistemi aperti”, in cui il cliente non ritira il biglietto che permette di stabilire da dove proviene e/o dove si è diretti. Il percorso effettivamente compiuto non si conosce, di conseguenza la percorrenza su cui viene calcolato il pedaggio è fissa.

CLASSI DI VEICOLI E TARIFFE

Abbiamo detto che il costo del pedaggio autostradale può dipendere da molti fattori, tra cui le classi del veicolo, e in particolare le sue dimensioni fisiche, e le caratteristiche del tratto autostradale.

I veicoli a 2 assi, ad esempio, sono i veicoli di classe A la cui altezza in rapporto all’asse anteriore risulta inferiore a 1,3 metri. Sempre tra i veicoli a 2 assi, ci sono da considerare quelli di classe B, la cui altezza supera 1,3 metri. Tra questi veicoli, oltre alle normali auto, troviamo anche camper, pullman a 4 ruote e camion a 4 ruote.

Subito dopo troviamo i veicoli a 3 assi, che sono quei veicoli che trainano un rimorchio, oppure pullman e camion che hanno 3 file di ruote per lato. Le assi, infatti, rappresentano la sbarra, definita anche assale, che unisce le estremità alle quali sono montate parallelamente le ruote di un veicolo. Rientrano in questa categoria le auto con trasportino monoasse posteriore, le auto con roulotte monoasse e i camper con trasportino monoasse posteriore, i tir con la sola motrice, i camion e i pullman con 3 assi.

Tra i veicoli a 4 assi troviamo invece tutti quei veicoli che hanno 4 file di ruote per lato: tra questi figurano anche le roulotte a doppio asse, le auto e i camper con trasportino a doppio asse e tutti i tir con rimorchio a doppio asse.

Stessa cosa, i veicoli a 5 assi sono tutti quei mezzi pesanti che viaggiano su file di 5 ruote per lato. Rientrano in questa categoria tutti i mezzi pesanti con due o più rimorchi o con rimorchi dotati di un ampio numero di assi che vanno ad aggiungersi a quelli della motrice.

Per quanto riguarda le caratteristiche del tratto autostradale, va precisato che la tariffa varia in base alla classe del veicolo, come elencato nella tabella seguente: