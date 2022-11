Bollo auto ibride ed elettriche: esenzioni e agevolazioni 2022

Tra le esenzioni e le agevolazioni che riguardano il pagamento del bollo auto, molte di queste sono riferite alle auto ibride (plug-in comprese) e alle auto elettriche. Come ben sapete, il bollo auto è una tassa di competenza della Regione: fatte due eccezioni (Friuli Venezia Giulia e Sardegna), dove la gestione è a cura dell’Agenzia delle Entrate, la tassa automobilistica è gestita dall’amministrazione regionale di riferimento, quindi, per ciò che concerne agevolazioni, esenzioni, riduzioni o altri servizi utili per l’automobilista, è bene consultare il sito ufficiale della Regione di riferimento. Le differenze tra l’una e l’altra Regione possono essere importanti: ci sono Regioni che non applicano agevolazioni per le auto ibride, altre che praticano esenzioni anche per queste e altre ancora che preferiscono scegliere la strada del compromesso, proponendo uno sconto al pagamento.

In questa guida forniremo una panoramica completa delle esenzioni e agevolazioni previste da ogni singola Regione e alla fine di quest’articolo troverete una tabella riepilogativa per avere le informazioni immediate in sintesi.

BOLLO AUTO IBRIDE ED ELETTRICHE: COME FUNZIONA NELLE REGIONI

Di norma, l’acquisto di un’auto a basse o a zero emissioni, quindi ibride, plug-in o elettriche, comporta dei vantaggi, sia in termini di incentivi per l’automobilista, soprattutto se l’acquisto è contestuale alla rottamazione di un vecchio veicolo inquinante, sia in materia di agevolazioni fiscali.

Generalmente, le auto elettriche sono sempre esenti dal pagamento del bollo auto, ma nella maggior parte delle Regioni questa esenzioni non è definitiva, e al termine dell’esenzione temporanea bisognerà tornare a pagare la tassa automobilistica, anche se a un importo molto scontato rispetto a quello classico.

Per le auto ibride, invece, alcune Regioni non prevedono alcuna agevolazione, mentre altre praticano una esenzione temporanea, spesso di un periodo minore rispetto a quello previsto per le elettriche. Anche per queste, alla fine dell’esenzione temporanea, gli automobilisti dovranno tornare a pagare la tassa, chi scontata e chi intera.

Andiamo a vedere cosa dice la normativa di ogni singola Regione nei seguenti paragrafi.

VALLE D’AOSTA

La Regione Valle d’Aosta applica una esenzione quinquennale per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote azionati con motore elettrico. Al termine di questo periodo di esenzione, i proprietari delle auto elettriche dovranno tornare a versare la tassa automobilistica, ma solo il 25% dell'importo previsto. Lo stesso non può dirsi per i proprietari dei motocicli e dei ciclomotori, che invece dovranno corrispondere la tassa per intero.

Per le auto elettriche nuove immatricolate dal 1° gennaio 2019, vige una esenzione di ulteriori 3 anni, che permane anche in caso di passaggio di proprietà nel territorio della Regione.

Inoltre, grazie alla Legge di Stabilità Regionale del 2020, l’esenzione quinquennale è stata estesa anche ai veicoli a propulsione ibrida termico/elettrica e a idrogeno appartenenti alla categoria M1 e N1 e immatricolati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Questa agevolazione, quindi, scade alla fine di quest’anno, salvo eventuali proroghe o rinnovi.

Per i veicoli destinati al trasporto promiscuo omologati dal costruttore o dopo installazione successiva, con alimentazione (esclusiva o doppia elettrica) a gas metano, GPL o idrogeno, si paga una tassa il cui importo è calcolato in base al valore di 2,58 € per la potenza massima del veicolo espressa in KW.

PIEMONTE

La Regione Piemonte prevede l’esenzione permanente dal pagamento del bollo auto per le auto elettriche o alimentati esclusivamente a gas metano o Gpl (dall’origine). Si tratta di una esenzione definitiva, quindi non di carattere temporaneo: se siete residenti in Piemonte e acquistate un’auto elettrica, non dovrete più pagare la tassa automobilistica.

L’esenzione a carattere temporaneo (5 anni) è riservata alle auto elettriche o a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/Gpl trasformati. Al termine del periodo di esenzione, sarà dovuto il pagamento del bollo, che sarà calcolato sulla tariffa fissa di 2,58 € per KW. I veicoli di potenza superiore a 100 KW pagheranno il bollo per intero.

L’esenzione quinquennale vale anche per le auto ibride (alimentazione benzina/elettrica) a partire dal 23 novembre 2017, ma la potenza deve essere pari o inferiore a 100 KW termici, altrimenti non è prevista alcuna agevolazione.

LOMBARDIA

Come in Piemonte, anche in Lombardia è prevista l’esenzione permanente per le auto elettriche, e anche per quelle a idrogeno. Quindi, anche i residenti lombardi che acquistano un’auto elettrica potranno godere del vantaggio di non pagare più la tassa automobilistica.

Per le auto ibride, immatricolate dal 1° gennaio 2019 e nuove di fabbrica, è invece prevista un’agevolazione a carattere temporaneo della durata di 5 anni: in questo lasso di tempo, i proprietari delle auto ibride potranno pagare il bollo dimezzato, quindi scontato del 50%.

Inoltre, per il 2022 la Regione Lombardia prevede un contributo di 90 € per la demolizione di veicoli inquinanti (Euro 0 e 1 benzina ed Euro da 0 a 4 diesel) e una esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica se, contemporaneamente alla demolizione, avviene l’acquisto di un’auto classificata Euro 5 o 6 ibrida, bifuel, ibrida (benzina/elettrica) o alimentata a benzina. Questa agevolazione è valida anche per le auto immatricolate dopo il 31 dicembre 2022, ma il cui contratto di acquisto sia stato perfezionato entro l’ultimo giorno del 2022. Al termine dell’esenzione triennale, per i successivi 2 anni si potrà usufruire di un’ulteriore agevolazione, che consentirà di pagare il bollo auto al 50%. Terminati i 5 anni di esenzione/riduzione, bisognerà tornare a corrispondere la tassa per intero.

Se per ottenere il contributo per la demolizione bisogna presentare apposita richiesta presso l’Area Personale Tributi sul sito della Regione, l’esenzione triennale sopra descritta è invece automatica e non ci sarà alcuna necessità di presentare domanda, a patto che il veicolo rottamato e quello nuovo acquistato siano intestati alla stessa persona.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Per le auto elettriche l’esenzione è quinquennale. Al termine di questo periodo, i proprietari dei veicoli elettrici dovranno pagare la tassa versando il 25% dell’importo totale corrispondente.

Inoltre, per i veicoli ad alimentazione (esclusiva o doppia) a idrogeno, gas metano, Gpl oppure ibrida elettrica e termica, a partire dal 28 dicembre 2016 è prevista una esenzione dal pagamento per 3 anni, a condizione che i veicoli siano di proprietà dei soggetti residenti nella Provincia di Bolzano senza utilizzatori o con utilizzatore residente nel territorio medesimo.

Una legge nell’agosto del 2017 ha aumentato il periodo di esenzione per le auto ibride con emissioni CO2 non superiori a 30 g/km, portandolo da 3 a 5 anni.

Esclusi da questa agevolazione sono i veicoli con installazione dell’impianto ad alimentazione ecologica successiva all’immatricolazione.

Se un veicolo entra nella competenza territoriale successivamente alla prima immatricolazione, l’esenzione ha una durata che è il risultato della differenza tra la durata complessiva dell’agevolazione e l’ingresso nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.

Al termine del periodo di esenzione, la tassa automobilistica andrà pagata per intero.

Infine, una recente legge del dicembre 2021, ha disposto che per le auto con alimentazione ibrida elettrica e termica, o alimentazione a gas metano o Gpl, o con alimentazione doppia benzina/idrogeno o gasolio idrogeno con emissioni CO2 non superiori a 135 g/km, possono godere di una esenzione la cui durata varia in base al quantitativo di emissioni prodotte, come esemplificato nella tabella seguente: