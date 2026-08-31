Ricarica auto elettriche: stessa colonnina, tre prezzi diversi. Perché e come risparmiare

Immaginate di arrivare a un distributore di benzina, inserire la pistola nel serbatoio e scoprire che il carburante costa, per esempio 1,80 euro al litro se pagate con l'applicazione della compagnia petrolifera, ma scende a 1,10 euro se utilizzate un'applicazione di pagamenti svizzera o tedesca. Nel mondo delle auto a benzina o diesel un'ipotesi del genere sarebbe assurda; nel settore delle auto elettriche, invece, è la prassi quotidiana.
Ricaricare le batterie a una colonnina pubblica riservando poca attenzione all'applicazione presente sullo smartphone può costare molto caro. Una recente indagine condotta dall'Osservatorio Adiconsum ha evidenziato come, sulla medesima presa di ricarica e a parità di chilowattora erogati, si possano registrare variazioni di prezzo che superano il 70%.
Per comprendere le ragioni di queste differenze, occorre scindere il ruolo delle due figure principali che operano nel mercato della ricarica pubblica:
Grazie agli accordi di interoperabilità (il cosiddetto roaming), un automobilista può avviare la ricarica su una colonnina gestita da un determinato CPO utilizzando l'app di un qualsiasi EMSP partner. È proprio nel prezzo all'ingrosso concordato tra questi operatori che si generano le distorsioni di mercato.
Prendiamo come esempio la classica colonnina urbana in corrente alternata (AC fino a 22 kW) gestita da Enel X Way. L'analisi condotta rivela uno scenario paradossale:
|Applicazione / Provider
|Tipologia Operatore
|Costo al kWh
|Variazione vs Minimo
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EVDC
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EMSP Straniero (Svizzera)
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0,39 €/kWh
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Prezzo base (minimo)
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Repower
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EMSP Italiano
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0,66 €/kWh
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+ 69,2%
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Enel X Way
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CPO / Gestore Diretto
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0,67 €/kWh
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+ 71,8%
Ricaricare una batteria medio-piccola da 40 kWh costa dunque 15,60 euro con l'app svizzera EVDC, contro i 26,80 euro richiesti dall'app ufficiale del gestore della colonnina. Un extra costo di ben 11,20 euro per il medesimo identico servizio.
Non si tratta di un caso isolato: su un campione di 53 combinazioni di colonnine e gestori analizzate sul territorio nazionale, ben 37 volte la tariffa più conveniente è risultata essere quella di un gestore terzo in roaming, quasi sempre un'app straniera con listini unificati su scala europea.
Le ragioni per cui i fornitori esteri riescono a battere i gestori nazionali anche "a casa loro" sono molteplici: