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Ricarica auto elettriche: stessa colonnina, tre prezzi diversi. Perché e come risparmiare

Vivere con l'auto
di Redazione online
Pubblicato 31 agosto 2026

Collegare il cavo alla medesima presa può costare il 72% in più a seconda dell'applicazione scelta. Ecco come funziona e come evitare i rincari.

enel x stazione ricarica alte prestazioni paderno dugnano q8

IL PARADOSSO DELLA STESSA PRESA

Immaginate di arrivare a un distributore di benzina, inserire la pistola nel serbatoio e scoprire che il carburante costa, per esempio 1,80 euro al litro se pagate con l'applicazione della compagnia petrolifera, ma scende a 1,10 euro se utilizzate un'applicazione di pagamenti svizzera o tedesca. Nel mondo delle auto a benzina o diesel un'ipotesi del genere sarebbe assurda; nel settore delle auto elettriche, invece, è la prassi quotidiana.

Ricaricare le batterie a una colonnina pubblica riservando poca attenzione all'applicazione presente sullo smartphone può costare molto caro. Una recente indagine condotta dall'Osservatorio Adiconsum ha evidenziato come, sulla medesima presa di ricarica e a parità di chilowattora erogati, si possano registrare variazioni di prezzo che superano il 70%.

COME FUNZIONA IL MERCATO: CPO ED EMSP

Per comprendere le ragioni di queste differenze, occorre scindere il ruolo delle due figure principali che operano nel mercato della ricarica pubblica:

  • CPO (Charge Point Operator): è il soggetto che installa, possiede e gestisce l'infrastruttura fisica (la colonnina). Esempi in Italia sono Enel X Way, Plenitude Be Charge, Free To X o Ionity.
     
  • EMSP (E-Mobility Service Provider): è il fornitore del servizio di mobilità che vende l'energia al cliente finale tramite app o scheda RFID, occupandosi della fatturazione e dell'assistenza clienti (es. Repower, EVDC, Maingau, Aral Pulse).

       
Grazie agli accordi di interoperabilità (il cosiddetto roaming), un automobilista può avviare la ricarica su una colonnina gestita da un determinato CPO utilizzando l'app di un qualsiasi EMSP partner. È proprio nel prezzo all'ingrosso concordato tra questi operatori che si generano le distorsioni di mercato.

E SULLA STESSA COLONNINA SCATTA IL MAXI-RINCARO

Prendiamo come esempio la classica colonnina urbana in corrente alternata (AC fino a 22 kW) gestita da Enel X Way. L'analisi condotta rivela uno scenario paradossale:

Applicazione / Provider Tipologia Operatore Costo al kWh Variazione vs Minimo

EVDC

EMSP Straniero (Svizzera)

0,39 €/kWh

Prezzo base (minimo)

Repower

EMSP Italiano

0,66 €/kWh

+ 69,2%

Enel X Way

CPO / Gestore Diretto

0,67 €/kWh

+ 71,8%


Ricaricare una batteria medio-piccola da 40 kWh costa dunque 15,60 euro con l'app svizzera EVDC, contro i 26,80 euro richiesti dall'app ufficiale del gestore della colonnina. Un extra costo di ben 11,20 euro per il medesimo identico servizio.

Non si tratta di un caso isolato: su un campione di 53 combinazioni di colonnine e gestori analizzate sul territorio nazionale, ben 37 volte la tariffa più conveniente è risultata essere quella di un gestore terzo in roaming, quasi sempre un'app straniera con listini unificati su scala europea.

PERCHÉ LE APP STRANIERE COSTANO MENO IN ITALIA?

Le ragioni per cui i fornitori esteri riescono a battere i gestori nazionali anche "a casa loro" sono molteplici:

  • Contratti B2B a lungo termine
    Gli EMSP internazionali acquistano enormi pacchetti di chilowattora all'ingrosso dai grandi network europei, strappando prezzi di roaming vantaggiosi che mantengono invariati nel tempo.
     
  • Listini europei forfettari
    Molte app estere applicano una tariffa unica e standard per tutti i Paesi dell'Unione Europea. Poiché in Italia i prezzi della ricarica pubblica sono tra i più alti del continente, la tariffa media europea risulta nettamente più conveniente di quella locale.
     
  • Strategie di penetrazione
    Alcuni operatori accettano margini risicati o temporaneamente in perdita pur di acquisire nuovi utenti sulla propria piattaforma.
     

CONSIGLI PRATICI PER RISPARMIARE AD OGNI RICARICA

  1. Installa almeno 2 o 3 app diverse: non limitarti all'app nativa del gestore della colonnina sotto casa. Tieni sempre sullo smartphone un'app italiana e almeno un'app internazionale di roaming (come EVDC, Maingau o Aral Pulse).
     
  2. Confronta i prezzi prima di inserire il cavo: apri le mappe delle diverse applicazioni e controlla il costo al chilowattora specifico per quella specifica presa. Il prezzo può variare anche tra stazioni della stessa marca.
     
  3. Attenzione alle penali di sosta: verifica sempre i costi di occupazione della presa a ricarica terminata. Alcune app applicano penali orarie molto severe se l'auto rimane collegata oltre il tempo dovuto.
     
  4. Valuta gli abbonamenti se viaggi molto: per chi effettua molti chilometri, i pacchetti mensili a consumo prefissato o i pass dedicati consentono di abbattere ulteriormente il costo unitario al kWh rispetto alla tariffa a consumo.


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Ritratto di parraluk
parraluk
31 agosto 2026 - 12:38
2
FOLLIA ASSOLUTA...SOPRATTUTTO PER CHI NON HA UNA RICARICA DOMESTICA...IMMAGINATE UNO COME ME CHE FA L'AGENTE DI COMMERCIO, COME POSSO PRENDERE IN SERIA CONSIDERAZIONE UNA VETTURA ELETTRICA PER FARE LUNGHE DISTANZE E 40K KM ANNO?
Ritratto di Vinbroken
Vinbroken
31 agosto 2026 - 12:48
Conosco personalmente un rappresentante con più di 40kannui con una myperformance e senza ricarica a casa; certo lui vive a milano e li non hai problemi di ricarica; ma è soggettivo proprio per gli stili di vita, lui può permettersi le soste poichè lavora anche da fermo e può gestirsi gli appuntamenti. se tu non puoi è comprensibile che le bev non siano per te
Ritratto di Ale8080
Ale8080
31 agosto 2026 - 12:49
Ho una plug-in aziendale, per cui non sono lontano dalle tue esigenze. Occorre "trasformare" il tempo in occasioni: appuntamento dal cliente=cerco stallo ricarica in zona; cliente ritarda di mezz'ora=cerco stallo ricarica in zona; cliente vuole fare una call al volo=cerco stallo in zona; mi fermo per pranzo=cerco stallo in zona; trasferta lunga=cerco stallo sul percorso per fare pausa/pranzo.
Ritratto di ilariovs
ilariovs
31 agosto 2026 - 13:04
Uno come te è quasi obbligato, Model 3 LR e a casa carichi a 25/30 cent a KWh, fuori a 40/45. Mettiamo 17 KWh X 100 Km anche a fare metà e metà sono 40 cent di media a 17, parliamo di 6,8€ ogni 100 Km. Come a gasolio facessi 31 Km a litro di media. Se il gasolio lo paga l'azienda non ti cambia nulla, se paghi tu a 40.000 Km/anno sono soldoni.
Ritratto di ciurbis
ciurbis
31 agosto 2026 - 13:12
3
ho 2 agenti nella mia azienda che fanno circa 60/70.000km anno con 2 MY long range e devo dire che dopo le loro iniziali perplessità sono molto soddisfatti dei mezzi. utilizzano il tempo dei supercharger (o presso colonnine dei clienti) per mandare mail, aggiornare CRM, ecc... in sicurezza senza farlo guidando e rischiando l'osso del collo. sono diventati più efficienti e l'azienda risparmia c.ca il 60% dei costi rispetto alle precedenti Passat TDI. quindi è proprio nelle flotte che fanno valanghe di KM che si apprezzano i vantaggi, pratici ed economici.
Ritratto di alvolanaftonee
alvolanaftonee
31 agosto 2026 - 12:49
4
In sostanza è come cercare il Benzinaio con il prezzo alla pompä più conveniente. Comunque 0,67 €/kWh per una classica colonnina urbana in corrente alternata (AC fino a 22 kW) siamo quasi ai livelli di un'auto a GPL ahahahahahahaha.
Ritratto di 6su100
6su100
31 agosto 2026 - 12:50
E' che son tutte tasse! :)))
Ritratto di ilariovs
ilariovs
31 agosto 2026 - 12:59
La fortuna è che EVDC è quasi sempre la più conveniente, basta che hai quella e alla fine avanti. Electroverse perché è compatibile con tutto, e la RFID è gratis e il resto si carica a casa. Personalmente sto valutando l'abbonamento annuo a Tesla SUC, 100€ e carichi praticamente ovunque in nord-centro Italia a prezzi buoni confronto agli altri
Ritratto di zottto
zottto
31 agosto 2026 - 13:08
E' anche per queste fesserie che l'elettrico non sfonda, la gente non ha (ulteriore) tempo da perdere con le app ma giustamente non vuole essere fregata. Bisogna pagare solo con bancomat o contanti e prezzo uguale per tutti, almeno nella stessa colonnina, senza il vincolo della connessione internet che può essere assente per vari motivi.

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