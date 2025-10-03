Passo carrabile è occupato: ecco cosa fare

Cos'è un passo carrabile?

Secondo il Codice della Strada, il passo carrabile è un accesso ad un’area privata, idonea allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli, che si affaccia su una strada o su un’area pubblica. La legge tributaria, inoltre, lo definisce come un'opera (ad esempio, un taglio del marciapiede) realizzata per facilitare l’accesso dei veicoli a una proprietà privata.

Tipologie di passo carrabile

Dalla normativa emergono due principali tipologie di passi carrabili:

Passo carrabile ordinario : comporta una modifica visibile della struttura stradale, come il taglio di un marciapiede.

: comporta una modifica visibile della struttura stradale, come il taglio di un marciapiede. Passo carrabile a raso: non modifica la struttura stradale, collegandosi direttamente all’area pubblica senza differenze di livello.



Passo carrabile occupato: come comportarsi

Se si trova un veicolo parcheggiato davanti al nostro passo carrabile, possiamo chiamare le autorità competenti, come i vigili urbani, per segnalare l'infrazione. Tuttavia, l'efficacia della segnalazione dipende dalla presenza del cartello di passo carrabile ufficiale, con tutte le informazioni necessarie. In assenza di tale cartello, non sarà possibile intervenire sanzionando il trasgressore. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune, insieme al cartello che indica il divieto di sosta davanti all'accesso. Senza questo cartello, le autorità non possono intervenire in caso di infrazione, anche se la giurisprudenza è intervenuta più volte in merito rendendo la cosa interpretabile come vedremo in un paragrafo seguente.

Come richiedere l'autorizzazione

Per ottenere l'autorizzazione per un cartello di passo carrabile, il proprietario dell'immobile deve presentare una domanda al Comune, ANAS o Provincia, a seconda della strada. La richiesta deve includere planimetria, foto dell'accesso e marche da bollo. Il Comune verifica i documenti e, se tutto è in regola, rilascia l’autorizzazione e il cartello entro 15 giorni a un mese. Solo i proprietari o amministratori di condominio possono fare la richiesta, non gli affittuari.

Validità e durata dell'autorizzazione

La concessione di un passo carrabile ha una durata massima di 29 anni. Tuttavia, il Comune può revocarla in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico o di sicurezza stradale. Il passo carrabile deve avere una larghezza minima di 2,50 metri, essere situato ad almeno 5 metri da altri passi carrabili e ad almeno 12 metri dall'intersezione stradale più vicina.

Passo carrabile occupato: quando sporgere denuncia

Se il proprietario di un’auto parcheggiata davanti al nostro passo carrabile si rifiuta di spostarla, è possibile sporgere denuncia per violenza privata. Secondo la legge italiana, chi costringe altri a tollerare un comportamento attraverso l’uso della forza, incluso l’impedimento del libero passaggio, commette questo reato. La violenza privata si configura quando un automobilista blocca l’uscita e rifiuta di rimuovere il veicolo. In tali casi, l’automobilista rischia una pena fino a quattro anni di reclusione. La querela può essere presentata in situazioni estreme, come quando il proprietario dell’auto non fornisce un recapito per essere contattato rapidamente o si oppone esplicitamente a liberare il passaggio.

Se un’auto è parcheggiata davanti a un cancello privo di cartello di passo carrabile, la situazione è diversa. La mancanza del segnale può indurre gli automobilisti a credere che il parcheggio sia consentito, poiché non c’è un divieto evidente. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che, anche senza un cartello, parcheggiare davanti a un cancello privato può configurare il reato di violenza privata. La sentenza n. 40482 del 2018 stabilisce che un automobilista che blocca completamente il passaggio, senza intervenire tempestivamente per liberarlo, può essere querelato.

Infatti, la legge non vieta esplicitamente il parcheggio davanti a un cancello senza cartello di passo carrabile, a meno che non impedisca completamente il passaggio. Senza il cartello, l’automobilista non è soggetto a multe o rimozione forzata, ma deve comunque garantire l’accesso e l’uscita. È consentita una sosta temporanea, purché si lasci spazio per la manovra del veicolo del proprietario.

Posso parcheggiare davanti al mio passo carrabile? La risposta è sempre no, chi ha richiesto l'autorizzazione per ottenere il passo carrabile, per la quala paga una certa cifra annuale al comune, non è automaticamente autorizzato a parcheggiare la sua auto davanti ad esso. Se passa il vigile scatta la multa, anche perché quest'ultimo non ha modo di sapere se il proprietario della vettura è anche quello dell'abitazione.

Parcheggio davanti al passo carrabile: quando non si rischia la multa

La sosta davanti a un cancello senza il cartello di passo carrabile autorizzato non comporta automaticamente una multa. Vediamo in quali situazioni si può sostare senza incorrere in sanzioni:

Assenza del cartello ufficiale : se non è presente un cartello che indica il passo carrabile, il parcheggio davanti all’ingresso privato non è sanzionabile, a meno che non impedisca il passaggio pedonale. In tal caso, il veicolo parcheggiato deve lasciare uno spazio di almeno 1 metro per il passaggio dei pedoni.

: se non è presente un cartello che indica il passo carrabile, il parcheggio davanti all’ingresso privato non è sanzionabile, a meno che non impedisca il passaggio pedonale. In tal caso, il veicolo parcheggiato deve lasciare uno spazio di almeno 1 metro per il passaggio dei pedoni. Cartello non a norma : anche in presenza di un cartello, esso deve essere conforme ai requisiti previsti dalla legge. Un cartello non ufficiale, ad esempio, è soggetto a sanzione amministrativa da 168 a 674 euro secondo l’articolo 22, comma 11 del Codice della Strada. Se il cartello manca completamente, la multa prevista va da 41 a 168 euro (articolo 22, commi 3 e 12, CdS).

: anche in presenza di un cartello, esso deve essere conforme ai requisiti previsti dalla legge. Un cartello non ufficiale, ad esempio, è soggetto a sanzione amministrativa da 168 a 674 euro secondo l’articolo 22, comma 11 del Codice della Strada. Se il cartello manca completamente, la multa prevista va da 41 a 168 euro (articolo 22, commi 3 e 12, CdS). Collocazione scorretta del cartello: il cartello del passo carrabile deve essere apposto in modo corretto. Deve trovarsi ad un’altezza compresa tra 60 cm e 2,20 metri da terra, in modo che sia ben visibile dalla strada. Se il cartello è posto su elementi mobili, come cancelli o porte, o è situato troppo in alto o troppo in basso, la sua validità viene compromessa.



Requisiti per un passo carrabile regolare

Affinché un passo carrabile sia considerato valido e possa far valere il divieto di sosta, deve rispettare una serie di condizioni. Di seguito sono elencati i principali requisiti:

REQUISITO DETTAGLI Materiali Deve essere realizzato con materiali durevoli per garantirne la resistenza nel tempo. Cartello ufficiale Il cartello deve riportare il nome del Comune, numero di autorizzazione, anno del rilascio, scritta "Passo Carrabile” e segnale di divieto di sosta. Altezza da terra Deve essere posizionato tra 60 cm e 2,20 metri da terra. Posizionamento Non deve essere collocato su elementi mobili come cancelli o porte che potrebbero renderlo non visibile. Distanza dall’incrocio Deve trovarsi ad almeno 12 metri dall’intersezione stradale più vicina. Visibilità Deve essere visibile da una distanza proporzionata allo spazio di frenata, in base alla velocità massima consentita su strada. Accesso rapido Deve permettere l’ingresso rapido alla proprietà senza ostacolare la circolazione stradale.



Se uno di questi requisiti non è rispettato, il passo carrabile potrebbe non essere considerato valido, e di conseguenza le multe emesse potrebbero essere contestate.

Sanzioni per i trasgressori: quando la multa è valida

Quando il passo carrabile è a norma e il cartello è apposto correttamente, la sosta nell’area antistante è vietata a chiunque, compreso il titolare del passo carrabile. L’unica eccezione è una breve fermata per carico e scarico di merci o persone. In caso di infrazione, si applicano le seguenti sanzioni: