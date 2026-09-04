Home
»
Da sapere
»
Storie di auto
DA SAPERE

La verità sul logo BMW: altro che elica d’aereo, ecco cosa rappresenta davvero

Storie di auto
di Redazione online
Pubblicato 04 settembre 2026

Vediamo da dove arriva veramente il simbolo della BMW e come nasce il mito dell’elica.

logo bmw storia 1

Quante volte avete sentito dire che il celebre stemma circolare della BMW rappresenta un'elica d'aereo che gira nel cielo azzurro? Questa affascinante storia è in realtà uno dei miti più duraturi del mondo dei motori. Il logo BMW non è mai stato concepito per essere un'elica. Ecco i punti chiave e la vera storia del leggendario "roundel" bavarese.

L'UNIONE DI DUE STORIE NEL 1917

Quando la Bayerische Motoren Werke GmbH è stata ufficialmente registrata nell'ottobre del 1917, l'azienda non è partita da zero per creare la propria identità visiva. I designer hanno preso il caratteristico cerchio esterno nero dal logo della Rapp Motorenwerke (la società precedente) e lo hanno combinato con i colori dello stato della Baviera nel centro (foto qui sotto).

logo bmw storia 3

I COLORI INVERTITI PER LEGGE

C'è un dettaglio curioso legato ai quarti bianchi e blu dello stemma. Le norme locali sui marchi dell'epoca non consentivano di riprodurre fedelmente i colori ufficiali dello stato della Baviera così come apparivano sulla bandiera. Per evitare potenziali problemi legali, la BMW è stata costretta a invertire l'ordine dei colori all'interno dei quattro quadranti.

LA NASCITA DEL MITO DELL'ELICA

Se il logo non nasce come elica, da dove arriva questa leggenda? Tutto risale a una campagna pubblicitaria cartacea del 1929 (foto più in basso), ben dodici anni dopo la registrazione del marchio. In questo annuncio, lo stemma BMW veniva sovrapposto alle eliche in movimento di un velivolo. Poiché all'epoca l'azienda produceva effettivamente motori aeronautici, l'impatto visivo fu così forte che il pubblico lo interpretò in modo letterale. La ricerca storica ha confermato che il logo è nato prima del primo motore aeronautico testato in volo da BMW, rendendo l'ispirazione dell'elica storicamente impossibile.

logo bmw storia 2

BMW HA ALIMENTATO LA LEGGENDA

L'azienda stessa non ha fatto molto per smentire subito il malinteso. Anzi, in una pubblicazione ufficiale del 1942, la BMW ha confermato e rafforzato il collegamento con l'elica, trasformando una trovata di marketing in una storia ufficiale che è sopravvissuta per decenni.

IL DEBUTTO SU STRADA

Il logo ha fatto la sua prima comparsa su strada nel 1923 sulla motocicletta BMW R 32. Per vederlo su un'automobile di produzione si è dovuto attendere il 1929, con il lancio della BMW 3/15 PS DA 2.

Leggi anche: Le origini e i significati dei loghi delle auto che in pochi conoscono

logo bmw storia

L'EVOLUZIONE STILISTICA

Pur rimanendo incredibilmente fedele all'impostazione originaria, il logo si è evoluto nel tempo. Nel 1917 presentava lettere e profili dorati, diventati più spessi nel 1933. Nel 1954 i caratteri sono diventati bianchi e l'azzurro più chiaro, per poi passare a forme semplificate negli anni '70. Nel 1997 ha adottato un aspetto metallico tridimensionale.

Nel 2020 è arrivato un design piatto e trasparente (anche se sulle vetture è rimasto il cerchio nero), fino ad arrivare al 2025 con la Neue Klasse iX3, che sfoggia un badge leggermente diverso privo dell'anello cromato interno. 

La vera storia del logo BMW, con il suo profondo legame con le origini territoriali e una magistrale operazione di marketing, è affascinante tanto quanto la leggenda che ci ha accompagnato per quasi un secolo.

PHOTOGALLERY

Galleria 4 immagini

  • logo bmw storia 3
  • logo bmw storia 2
  • logo bmw storia
  • logo bmw storia 1


Aggiungi un commento
Ritratto di Spock66
Spock66
4 settembre 2026 - 16:06
Grazie! Questa proprio non la sapevo, avrei giurato che era dovuto all'elica
Ritratto di PONKIO 78
PONKIO 78
4 settembre 2026 - 16:39
Nooooooo…!! io ho sempre pensato alla storia dell’elica….. Noooooo!
Ritratto di Allami guccini
Allami guccini
4 settembre 2026 - 16:41
Lo sapevo ma é interessante rileggerlo, come lo stemma del Bayern Monaco per chi é calciofilo. Ma a me sembra un pochino pochino un articolo di fine estate (senza offesa redazione siete fantastici senza di voi saremmo persi) fatto con l'aiutino della IA.

VIDEO IN EVIDENZA

LISTINO DEL NUOVO
5445 auto da configurare
listino
Le ultime entrate
  • Hyundai i20
    Hyundai i20
    da € 19.900 a € 25.250
  • Renault Captur
    Renault Captur
    da € 24.550 a € 33.500
  • Renault Clio
    Renault Clio
    da € 18.900 a € 28.300
  • Rolls-Royce Ghost
    Rolls-Royce Ghost
    da € 325.000 a € 380.000
  • Renault 5 E-Tech
    Renault 5 E-Tech
    da € 27.950 a € 36.490
VAI AL LISTINO DEL NUOVO

PROVATE PER VOI

VEDI TUTTE LE PROVATE PER VOI

I PRIMI CONTATTI

  • Opel Corsa GSE
    42.000  circa
    Per qualche km di divertimento... - Vai al primo contatto
    Per qualche km di divertimento...
    La Opel Corsa GSE è la versione sportiva (e 100% elettrica) dell’utilitaria tedesca: velocissima e reattiva, è davvero coinvolgente. Ma, se viene sfruttata a fondo, fa davvero pochi km con una ricarica. Ricca la dotazione.
  • Maserati GranTurismo V6 Trofeo
    € 199.900
    Più cavalli, stesso comfort - Vai al primo contatto
    Più cavalli, stesso comfort
    La lussuosa coupé Maserati GranTurismo si rinnova e la più potente Trofeo a 6 cilindri guadagna 40 CV, toccando 590 CV. Nella guida entusiasma ed è anche comoda. Non sempre svelto il cambio.
  • Ferrari Amalfi Spider 3.9 V8
    € 272.070
    Aperta o chiusa, ma sempre esaltante - Vai al primo contatto
    Aperta o chiusa, ma sempre esaltante
    È un’elegante decappottabile, a suo agio sui lungomare più esclusivi. Ma è anche, e soprattutto, una sportiva di razza: velocissima sul dritto e fra le curve, ha freni portentosi. L’infotainment potrebbe essere più rapido.
VEDI TUTTI I PRIMI CONTATTI