L’auto a guida autonoma di Waymo è sempre più vicina

LEADER NELLA GUIDA AUTONOMA - Waymo è la divisione di Alphabet (la holding che possiede Google) che si prefigge la creazione di un servizio di robotaxi in tutto il mondo. Attualmente è attivo a San Francisco, Phoenix e Los Angeles e si serve di monovolume Chrysler Pacifica ibride e suv Jaguar I-Pace elettriche, opportunamente modificate con la tecnologia di guida autonoma messa a punto dalla Waymo stessa.

UN VEICOLO AD HOC - Tecnologia che evolve continuamente e così Waymo ha annunciato la sesta generazione del suo hardware che promette di “leggere” con maggiore precisione situazione difficili. Ma le novità non sono soltanto relative alla “suite” hardware e alle relative unità di calcolo che processano gli algoritmi, bensì anche al veicolo nel quale verranno installati i sensori. Infatti, per la prima volta in assoluto, l’auto a guida autonoma di Waymo utilizzerà un mezzo appositamente progettato per questo scopo. Si tratta della monovolume CM1 della cinese Zeekr (nelle foto).

MENO SENSORI - L’utilizzo di una vettura “cucita” su misura, caratterizzata da sbalzi ridottissimi e generose portiere scorrevoli, ha consentito a Waymo di risparmiare sul numero dei sensori. Così i lidar scendono da 5 a 4, le videocamere passano da 29 a 13, restano invece inalterati i 6 radar esistenti così come la serie di ricevitori audio esterni (EAR). I sensori che compongono il nuovo hardware effettueranno una “lettura” dell’ambiente circostante che verrà processato da un software di nuova generazione coadiuvato da un sofisticato sistema d'intelligenza artificiale, che promette di essere più preciso nell’affrontare le condizioni climatiche avverse.

PIÙ EFFICACE - L’hardware di Waymo è in grado di garantire campi visivi sovrapposti intorno al veicolo, fino a 500 metri di distanza, sia di giorno che di notte e in diverse condizioni atmosferiche come quelle causate dal maltempo (neve e ghiaccio). La nuova suite di sensori di sesta generazione montata sulla Zeekr CM1 ha già alle spalle migliaia di chilometri di esperienza di guida nel mondo reale e altri milioni in simulazione. Il graduale debutto è previsto nei prossimi mesi.