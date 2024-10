Anche la Kia ha il suo pick-up

LA PRIMA VOLTA - Il Kia Tasman segna il debutto della casa coreana nel mercato dei pick-up, veicoli da lavoro e per il tempo libero, molto diffusi in alcuni paesi del mondo dove sono presenti condizioni del territorio meno favorevoli. Il nuovo Tasman debutterà in Corea del Sud, Australia, Africa e Medio Oriente nel 2025. I suoi rivali diretti saranno Ford Ranger, Toyota Hilux e Volkswagen Amarok e cioè i più affermati protagonisti di questa categoria.

DESIGN DISTINTIVO - Il Kia Tasman può contare su un’estetica molto particolare, caratterizzata da ampie superficie squadrate e lineari. La grande mascherina che si estende in orizzontale, con i fari a led impilati verticalmente, i passaruota sporgenti e squadrati e il tetto piano, sono tutti elementi che rendono originale il pick-up della Kia. Le dimensioni sono generose, con una lunghezza di 541 cm, una larghezza di 193 cm, un’altezza di 189 cm (può arrivare fino a 192 cm a seconda dell’allestimento), e un passo di 327 cm.

DENTRO SEMBRA UN’AUTO - Molto tecnologico e accogliente l’abitacolo del Kia Tasman, caratterizzato da selleria e plancia realizzati in materiali sostenibili e dalla presenza di tre schermi. Il quadro strumenti digitale e il sistema multimediale prevedono rispettivamente uno schermo da 12,3 pollici (quello dell’infotelematica è di tipo touch). Mentre per la gestione del “clima” si utilizza uno schermo da 5”. Tante le possibilità di personalizzazione degli interni; tra gli optional disponibili il sistema audio premium Harman Kardon a otto altoparlanti. La Kia non ha lesinato nell’adozione di soluzioni pratiche, come il tavolo pieghevole sulla console centrale, il vano portaoggetti da 33 litri sotto i sedili posteriori e una panca posteriore reclinabile.

QUANTO PORTA - Il Kia Tasman ha una capacità di carico compresa tra 1.017 e 1.195 kg e una capacità di traino fino a 3.500 kg. Il cassone è ricco di funzioni: è illuminato, ha una presa di corrente integrata, un mini-tavolo e un piano di carico scorrevole per facilitare il carico di oggetti ingombranti. Sono poi acquistabili 13 diversi kit in grado di personalizzare lo stile del pick-up e migliorare la sua praticità.

I MOTORI - Due i motori previsti, sia benzina che diesel. Il turbobenzina di 2,5 litri ha 277 CV e 421 Nm di coppia, mentre il turbodiesel di 2,2 litri arriva fino a 207 CV con una coppia di 441 Nm.