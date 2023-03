Si fa strada il leasing a basso impatto ambientale

SOLUZIONE FLESSIBILE - Fra le varie possibilità per guidare un’auto a basso impatto ambientale, oltre all’acquisto e al noleggio, c’è il leasing: prima si versano l’eventuale anticipo e i canoni mensili senza essere proprietari dell’auto, eppoi si decide se riscattarla o darla indietro, tenendo conto che ci sono interessi da pagare. In questa direzione si muovono ora Agos e Crédit Agricole Leasing Italia (CALIT), che propongono vetture e veicoli commerciali nuovi, e auto a km 0 al mondo del business: professionisti con partita Iva e aziende. I mezzi a disposizione? Elettrici, ibridi, ibridi plug-in, o a idrogeno. Fra i vantaggi, il fatto che i clienti delle società del Gruppo Crédit Agricole in Italia possono uscire dal leasing prima della scadenza ordinaria di 60 mesi, scegliendo tra finestre d'uscita predeterminate a 24, 36 e 48 mesi. Dal punto di vista fiscale, gli utilizzatori godono della più rapida deducibilità naturale dei canoni di leasing rispetto all’ammortamento ordinario. Inoltre, la soluzione è priva di vincolo chilometrico sull’utilizzo del veicolo, e non prevede l’immobilizzo del capitale per l’acquisizione del bene. “Questo prodotto, che si chiama ‘Leasing Mobilità Green +Opzioni’, dimostra il nostro impegno costante nell’arricchire la propria gamma di offerta a disposizione di clienti e partner”, ci ha spiegato Valerio Papale, direttore Rete Business to Business di Agos. Gli ha fatto eco Vincenzo Caso, direttore Commerciale di Crédit Agricole Leasing Italia: “In questo esigente contesto, si facciamo trovare pronta nel garantire l’adeguata expertise leasing. La sostenibilità è al cuore del nostro business”.