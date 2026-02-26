Home
Eurocar non si ferma: acquisiti i Centri Porsche di Firenze, Arezzo e Pescara

concessionari
business
porsche
di Redazione online
Pubblicato 26 febbraio 2026

Sale così 50 il numero delle concessionarie italiane di Eurocar, una delle più grandi catene europee di concessionari, di proprietà di Porsche Holding.

UNA NUOVA TAPPA

L’operazione che ha portato Eurocar Italia ad acquisire PWP, la società che gestisce i Centri Porsche di Firenze, Arezzo e Pescara, è un passaggio rilevante per l’azienda nell’evoluzione della rete Porsche in Italia.

Con l’acquisizione, infatti, il gruppo Eurocar, una delle più importanti realtà nella distribuzione di auto in Europa, con 529 sedi in 29 Paesi, e partner storico del marchio Volkswagen (è controllato al 100% da Porsche Holding Salisburgo, che fa capo direttamente a Volkswagen AG), amplia la gestione diretta di concessionarie in Toscana e Abruzzo. 

Nel nostro Paese, Eurocar è il più grande gruppo per la distribuzione e l’assistenza di tutti i marchi del Gruppo Volkswagen, con 50 sedi in Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e ora anche Abruzzo.

concessionaria porsche firenze

Qui sopra il Centro Porsche Firenze, più in alto quello di Pescara.

SPAZIO ANCHE ALL’USATO E ALLE “VETERANE”

Nelle concessionarie appena acquisite, oltre al mercato del nuovo Porsche, resta centrale l’usato certificato, attraverso la proposta di auto di seconda mano del programma Porsche Approved (sistema di certificazione ufficiale per le vetture usate della casa tedesca), sottoposte a 111 controlli ufficiali. 

Nell’intenzione del gruppo c’è anche la crescita del settore Porsche Classic (la divisione ufficiale dedicata alla fornitura di ricambi, manutenzione, restauro e consulenza per le vetture storiche Porsche), sempre più importante per il marchio: si stima infatti che circa il 70% delle Porsche prodotte dal 1948 sia ancora in circolazione.

Ritratto di otttoz
otttoz
26 febbraio 2026 - 16:31
Sento puzza e non solo di scappamento